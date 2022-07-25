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Çilekleri en kısa sürede bitirmek için kıyasıya yarıştılar!

25.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali dolayısıyla düzenlenen Gastronomi ve Tarım Günleri etkinliklerinin ilki olan çilek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, önlerine konulan çilekleri en hızlı şeklide bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonrası 1’inci olan vatandaşa hediye verildi.

Çilekleri en kısa sürede bitirmek için kıyasıya yarıştılar!

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali dolayısıyla düzenlenen Gastronomi ve Tarım Günleri etkinlikleri, geçtiğimiz günlerde Çilek Yeme Yarışması ile başladı.

ÇİLEĞİ EN KISA SÜREDE BİTİRMEK İÇİN ZORLU MÜCADELE!

Kadınlar ve erkeklerin iki ayrı grup halinde yarıştığı Çilek Yeme Yarışması öncesi hem yetişkinler hem çocuklar için mini yarışmalar da yapıldı. Mısır yeme yarışması, meyvelerin miktarını tahmin etme yarışması gibi yarışmalarda dereceye giren katılımcılara hediyeler verildi. Çilek Yeme Yarışması için de 20.00-21.00 saatleri arasında Gastro İnegöl Çadırında kayıtlar alındı. 10 kadın ve 10 erkeğin yer alacağı yarışmada başvuruların ardından kura çekimi ile 10’ar kişi belirlendi. Kaplar içerisinde önlerine konan çileği en hızlı şekilde yemek için kıyasıya bir mücadele sergileyen yarışmaların performansları alkış topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmayı, yüzlerce vatandaş ilgiyle takip etti.

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BİRİNCİYE HEDİYE VERİLDİ

Yarışma sonrası 1’inci olan vatandaşa Belediye Başkanı Alper Taban tarafından mikser hediye edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Taban, “31 Temmuz’a kadar çadır etkinliklerimiz ve konserlerimiz sürecek” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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