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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın: Evrim geçirmedim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 09:01 | Son Güncelleme

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın 2. Sayfa'ya katıldı. Hayatının nasıl değiştiğini anlatan Aydın estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda da açıklamalar yaptı.

1996-2001 yıllarında Kanal D’de reyting rekorları kıran ‘Çılgın Bediş’in ‘Banu’su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşti.

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya anlattı.

Değişimiyle ilgili zaman zaman gündeme gelen Aydın "evrim geçirmedim" diyerek açıklamalar yaptı. İşte bir döneme damga vuran oyuncunun açıklamaları...

Sonay Aydın'ın hayatı nasıl değişti?

90'lı yıllara damga vuran dizilerden Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Banu' karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın canlı yayına katıldı. Değişimiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Aydın açıklamasında "Sosyal medyada sürekli ‘Nasıl değiştin, hangi estetik ameliyatları yaptırdın?’ diye soruyorlar. Burnum ameliyatlı. Saçlarımın rengi değişti. Aşırı zayıftım, kilo aldım. Hepsi bu kadar" dedi.
Sonay Aydın eşiyle ilgili de şunları söyledi: İngiliz eşime Türkçe öğretiyorum. İlk kelimesi ‘Aşkım’ oldu. Ona baklava-börek açıp dolma da sarıyorum. Kültürümüze hayran.
Biz internet aşıklarıyız. 2 ay online flört ettik. İlk görüşte çok heyecanlandık. Elini tutmak, o sıcaklığı almak çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar aşkla geldik."

GÖĞSÜMÜ BAĞLADIM!

GÖĞSÜMÜ BAĞLADIM!
Başarılı oyuncu Çılgın Bediş günlerini ise şöyle anlatıyor: “Çılgın Bediş hayatımın dönüm noktasıdır. Seçmelere giderken göğsümü bağladım, saçlarımı yaptım, kaşlarımı indirdim. ‘Banu’ kılığında içeri girdim. Yönetmen Turgut Yasalar ‘Biri beni çimdiklesin, bu kız karikatürden mi fırlayıp gelmiş?’ dedi. Rolü kaptım.
"Bugün ‘Diziyi çekiyoruz, yeniden gel’ deseler. Sete koşarak giderim. Öylesine güzel bir ekip ve ortam vardı ki anlatamam.”
Çılgın Bediş'in Banu'su dizinin setinde bir sahne için süt banyosuna girdiğini ve 1 ay boyunca süt kokmaya devam ettiğini ifade etti.
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