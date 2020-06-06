'Çılgın Bediş’in 'Mükü’sü Çiçek Dilligil: 72 hafta hiç ikinci olmadık

Çiçek Dilligil, "Bana ilk teklif geldiğinde sadece Yonca Evcimik vardı. Bu bir karikatürdü zaten. Dizide 'Çılgın Bediş'i oynayabilecek tek kişi vardı o da Yonca Evcimik'ti" dedi.

Dilligil, "Bir de biz şöyle bir çılgınlık yapmıştık. İlk yaz dizisidir Bediş. O zaman yazın hiç dizi çekilmezdi. Biz 72 hafta hiç ikinci olmadık. Zaten 72 haftaydı" açıklamasında bulundu.

Yonca Evcimik ise "Çılgın Bediş benim için bir rol modeldi. Bu kadar reyting rekorları kıracağını bilmezdik, ama oldu " ifadelerini kullandı.



