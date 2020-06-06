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'Çılgın Bediş’in 'Mükü’sü Çiçek Dilligil: 72 hafta hiç ikinci olmadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Yonca Evcimik ve Çiçek Dilligil, bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi 'Çılgın Bediş'le ilgili samimi itiraflarda bulundular.

'Çılgın Bediş’in 'Mükü’sü Çiçek Dilligil: 72 hafta hiç ikinci olmadık

Çiçek Dilligil, "Bana ilk teklif geldiğinde sadece Yonca Evcimik vardı. Bu bir karikatürdü zaten. Dizide 'Çılgın Bediş'i oynayabilecek tek kişi vardı o da Yonca Evcimik'ti" dedi.

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Dilligil, "Bir de biz şöyle bir çılgınlık yapmıştık. İlk yaz dizisidir Bediş. O zaman yazın hiç dizi çekilmezdi. Biz 72 hafta hiç ikinci olmadık. Zaten 72 haftaydı" açıklamasında bulundu.

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Yonca Evcimik ise "Çılgın Bediş benim için bir rol modeldi. Bu kadar reyting rekorları kıracağını bilmezdik, ama oldu " ifadelerini kullandı.


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