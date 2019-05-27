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'Çılgın berber' hareket halindeki motosiklette saç tıraşı yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Adana'da daha önce uçurum kenarında, yamaç paraşütünde ve gondolda tıraş yapan ve bu nedenle kendine "çılgın berber" denilen Ahmet Oruç bu kez de müşterisinin isteği üzerine trafiğe kapalı alanda hareket halindeki motosiklet üzerinde tıraş etti.

Adana’da uçurum kenarında gençleri, Seyhan Nehri’nde gondolda damadı ve yamaç paraşütüyle birlikte atladığı müşterisini tıraş ederek, çevresindekiler tarafından “çılgın berber” lakabı takılan Ahmet Ocak, son kez müşterilerini Mardin manzarasında yerel türküler eşliğinde tıraş etmişti. Ocak'ın böyle çılgın mekanlarda tıraş ettiğini duyan müşterilerinden motosiklet tutkunu Doğan Doğan, çılgın berberden kendisini hareket halindeki motosiklette tıraş etmesini istedi. Bu tür tıraşlara alışkın olan Ocak teklifi kabul etti.

Önce güvenlik diyen Ocak trafiğe kapalı bir alanda motosiklet süren Doğan'ı hem makas hem de makine ile tıraş etti. Ocak, tıraşın yanı sıra müşterisinin saçına şekil vermeyi de ihmal etmedi. Saç tıraşı olan müşterisi motosiklet sürerken hiçbir kaza yaşanmadan tıraş etmeyi başardı. (İHA)

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berber adana tıraş

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