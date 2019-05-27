'Çılgın berber' hareket halindeki motosiklette saç tıraşı yaptı

Adana’da uçurum kenarında gençleri, Seyhan Nehri’nde gondolda damadı ve yamaç paraşütüyle birlikte atladığı müşterisini tıraş ederek, çevresindekiler tarafından “çılgın berber” lakabı takılan Ahmet Ocak, son kez müşterilerini Mardin manzarasında yerel türküler eşliğinde tıraş etmişti. Ocak'ın böyle çılgın mekanlarda tıraş ettiğini duyan müşterilerinden motosiklet tutkunu Doğan Doğan, çılgın berberden kendisini hareket halindeki motosiklette tıraş etmesini istedi. Bu tür tıraşlara alışkın olan Ocak teklifi kabul etti.

Önce güvenlik diyen Ocak trafiğe kapalı bir alanda motosiklet süren Doğan'ı hem makas hem de makine ile tıraş etti. Ocak, tıraşın yanı sıra müşterisinin saçına şekil vermeyi de ihmal etmedi. Saç tıraşı olan müşterisi motosiklet sürerken hiçbir kaza yaşanmadan tıraş etmeyi başardı. (İHA)

