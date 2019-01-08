Çılgın isim Altın Küre sarhoşu

Altın Küre Ödülleri’nde, başrolde Bradley Cooper ile birlikte yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısı ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan Lady Gaga, mutluluk sarhoşu. Çılgın şarkıcı Lady Gaga’nın nişanlısı Christian Carino, ödül töreni sonrası evlerinden paylaştığı fotoğrafla şarkıcının ne kadar mutlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Lady Gaga, ödül töreninde giydiği kıyafetle de çok konuşuldu. Orijinali 1937 yılında çekilen A Star Is Born’un dördüncü yeniden çevriminde rol alan Lady Gaga, seçtiği kıyafetle, filmin 1954’te bir müzikal olarak ikinci yeniden çevrimine gönderme yaptı.

1954 yapımı A Star Is Born’un başrol oyuncusu Judy Garland’ın filmde giydiği kıyafetin bir benzeriyle kırmızı halıda yürüyerek, Garland’a saygı duruşunda bulundu. Bu tercihi bazı kesimler tarafından alkışlansa da bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



