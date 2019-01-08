Çılgın isim Altın Küre sarhoşu

Lady Gaga, ödül töreninde giydiği kıyafetle de çok konuşuldu. Orijinali 1937 yılında çekilen A Star Is Born’un dördüncü yeniden çevriminde rol alan Lady Gaga, seçtiği kıyafetle, filmin 1954’te bir müzikal olarak ikinci yeniden çevrimine gönderme yaptı.
1954 yapımı A Star Is Born’un başrol oyuncusu Judy Garland’ın filmde giydiği kıyafetin bir benzeriyle kırmızı halıda yürüyerek, Garland’a saygı duruşunda bulundu. Bu tercihi bazı kesimler tarafından alkışlansa da bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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