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Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

19.10.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok sevilen sabah programlarından bir tanesi olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Çılgın Sedat oldu. Çılgın Sedat en yeni şarkılarıyla ekrana gelirken Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu koronavirüs ile mücadelelerini anlatıyor. Peki, Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? İşte detaylar…

Kısa sürede ekranların en keyifli ve en sevilen sabah programları arasındaki yerini almayı başaran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Çılgın Sedat oldu. Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Kapurtu birlikte koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Çılgın Sedat koronavirüs sürecine dair çok özel detaylar, hastalığı nasıl yendikleri ve yeni çıkan şarkılarıyla programın konuğu olarak yer aldı. Peki, Çılgın Sedat korona mı oldu? Çılgın Sedat kaç yaşında? Çılgın Sedat nereli? İşte tüm detaylar...

Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Gerçek adı Sedat Kapurtu olan ünlü şarkıcı 1 Kasım 1973 İstanbul doğumlu ve şu anda 46 yaşında. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 sene boyunca eğitim alan ünlü isim, ardından tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım attı. Aynı zamanda ünlü şarkıcı kanun, bateri, bağlama, klavye ve davul çalabiliyor. Profesyonel futbol yaşamına ise 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da başlayan ünlü isim, 1 Temmuz 2011’de futbol kariyerini sonlandırdı. Ünlü şarkıcının erkek kardeşi Vedat Kapurtu ise 1. Lig ekibi olan Yeni Malatyaspor’da oynuyor.

Aynı zamanda karate, taekwondo ve kick boks sporcusu olan şarkıcı, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 2017 Survivor programının kadrosunda, ünlüler takımında yarıştı. Ünlü isim, 63 gün sonra adaya veda etti. Şarkıları arasında; yeni şarkısı olan Nuriye’nin yanı sıra Delikanlı Gibi, Nelere Katlandı Bu Yürek, Şaka Niyetine, Bastıra Bastıra, Sakın Ha, Aşkım Aşkım, Taşı Beni Kalbine, Ben Güzeli, Adın Batsın, Biz Delikanlıyız, Taşı Beni Kalbine ve Aşk Kitabı bulunuyor.

Çılgın Sedat oğlu ile ilgili konular dolayısıyla da merak ediliyor. Yağız ve Siraç adında iki oğlu bulunuyor. Aynı zamanda Çılgın Sedat oğlu ne hastası diye de araştırılıyor. Ünlü şarkıcının büyük oğlu Siraç’ın serebral palsi hastası olduğu biliniyor. Peki eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ÇILGIN SEDAT’IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

Çılgın Sedat eşi Özlem Kapurtu ile 2005 yılında dünya evine girdi. Çiftin Siraç ve Yağız adında iki çocukları bulunuyor. Aynı zamanda Kapurtu’nun evlenmeden önce müzik ile ilgili olduğu biliniyor. Evlendikten sonra müziği bırakmış olsa da ünlü şarkıcının albümünde yer alan Senden Öğrendim şarkısında ünlü isme eşlik etti. Çiftin daha önce İlker Ayrık’ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir isimli programa konuk olduğu biliniyor. Ünlü çift kısa bir süre önce koronavirüse yakalanmaları ile gündeme gelmişti.

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