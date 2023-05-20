Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Çılgın Sedat oğlu için dua istemişti!

Çılgın Sedat ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Cumartesi akşamları Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta Çılgın Sedat'ı konuk ediyor. Ünlü şarkıcının yaşı, nereli olduğu, kim olduğu ve oğlu siraç'ın durumu merak ediliyor. İşte Çılgın Sedat'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Gerçek adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1 Kasım 1973 tarihinde dünyaya geldi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başladı. Çılgın Sedat bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Bu evliliğinden Siraç ve Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Çılgın Sedat profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu'da eski futbolcudur. Çılgın Sedat tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemliği yaptı.

21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan Survivor 2017 kadrosuna alındı ve ünlüler takımında yarışan Çılgın Sedat 63. günün sonunda elendi.

OĞLU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

2006 yılında dünyaya gelen büyük oğlu Siraç, 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası oldu. Oğlunun tedavi masrafı için tüm mal varlığını satan ve kirasını öderken bile zorlandığını dile getiren Çılgın Sedat sahne adıyla tanınan Sedat Kapurtu, engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından 2017 yılında Yılın Babası, eşi Özlem Kapurtu ise Yılın Annesi seçilmişti.





