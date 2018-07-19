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Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Çılgın Sedat, Adnan Oktar'ın Çırağan'da verdiği iftara katılmıştı. Çılgın Sedat'ın davete katılmasının ardından "Adnan Oktar ile önceden ilişiği bulunuyor" şeklinde iddialar ortaya atıldı. Şarkıcı bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat, Adnan Oktar'ın düzenlediği davete katılmasının ardından ortaya atılan iddialara ve aldığı tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Çılgın Sedat, Adnan Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını yineleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"DİKKAT... Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminim ki bilmeyenler de vardır her şeyden önce katıldığım davette bir ücret almadım çünkü sahne almadım ben Adnan Oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli hem program isteniyor konuşulmak üzere hem de Instagram'dan takip etmişler çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profösörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır zaten 5 yıldır davet ediliyordum gitmemiştim.

A9 kanala araştırabilirsiniz de çok farklı anlatıldı gittim ama yıllardır birçok tanınan hem de çok önemli kişiler hep gitmiş gördüğüm internette en son geceye katılanlara suçlama yapılmamalı ben şahsım adına yine söylüyorum 1 TL ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım sadece davetteydim ama yine de öyle bir ortamda bulunmamalıymışım."

'BUNDAN ÖNCE GÖRÜNTÜM KANITLANIRSA ÜLKEYİ TERK EDERİM'

32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim adalete de boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilk defa gittik eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla"

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Anahtar Kelimeler:
çılgın sedat adnan oktar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adama iftira atmayalım çılgın ama delikanlı bir adam
sedaaat yapma cakal sedaaat :))) kimse kanitlayamaz oyle bi goruntu yok. bunisler boyle zaten gizlenirsin unlu camia gizlenir . bunu demen abest olmus.. hic bir unlunun esrarla ugusturucu ile fotosu yok :) ..ya sen kimi yiyorsun kimi kekliyorsun cilgin sey
tabi terkedersin... kanıtlanırsa zaten içeri alırlar... :)))
Rabbim Çocuğuna şifa Versin İnşallah. Yeter Ama her ortamda istismar ve ajitasyon dünyada engelli cocuğu olan birtek senmi varsın
peki adama sorarlar madem bir ilişkin yok davette ne işin vardı sahne almadım felan filan bunlar laf kalabalığı
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