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  4. Cimbom'dan Beşiktaş derbisi öncesi hata yok! Galatasaray'da Osimhen hat-trick yaptı, Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Cimbom'dan Beşiktaş derbisi öncesi hata yok! Galatasaray'da Osimhen hat-trick yaptı, Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 22:09
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Süper Lig'in 28. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Victor Osimhen yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı. Galatasaray bu galibiyet ile 29. haftada oynayacağı zorlu Beşiktaş derbisi öncesi moral depolarken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını da maç fazlasıyla 10'a yükseltti. İşte detaylar...

Cimbom'dan Beşiktaş derbisi öncesi hata yok! Galatasaray'da Osimhen hat-trick yaptı, Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerine adeta gol olup yağdı ve kritik Beşiktaş derbisi öncesi rakibini 4-0 mağlup ederek moral depoladı.

PERDE 30'DA AÇILDI

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30' Davinson Sanchez'in orta alanın sağında topu kazanıp Barış Alper'e yerden gönderdi. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan Morata'ya pasını aktardı. Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE GOL

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45' Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izledi ve Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Morata, sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Piric'in soluna vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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FARK 3'E ÇIKTI!

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45+3' Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından çizgiye indi ve arka direğe yerden çevirdi. Osimhen, topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

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52' Yunus Akgün, Petrusenko'dan topu kazanarak ceza yayından sağında bulunan Osimhen'e yerden pasını verdi. Osimhen, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti... Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...
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Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

G.Saray'ın yıldızından Süper Lig rekoru!G.Saray'ın yıldızından Süper Lig rekoru!
Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...
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