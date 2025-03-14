Cimbom'dan Beşiktaş derbisi öncesi hata yok! Galatasaray'da Osimhen hat-trick yaptı, Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerine adeta gol olup yağdı ve kritik Beşiktaş derbisi öncesi rakibini 4-0 mağlup ederek moral depoladı.

PERDE 30'DA AÇILDI

30' Davinson Sanchez'in orta alanın sağında topu kazanıp Barış Alper'e yerden gönderdi. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan Morata'ya pasını aktardı. Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE GOL

45' Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izledi ve Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Morata, sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Piric'in soluna vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

FARK 3'E ÇIKTI!

45+3' Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından çizgiye indi ve arka direğe yerden çevirdi. Osimhen, topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

52' Yunus Akgün, Petrusenko'dan topu kazanarak ceza yayından sağında bulunan Osimhen'e yerden pasını verdi. Osimhen, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.