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118 çocuğu evlat edindi, hapse girecek!

BBC BBC
26.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Çin'de bir dönem 118 çocuğu evlat edindiği için yardımseverliğiyle övünen 54 yaşında bir kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

118 çocuğu evlat edindi, hapse girecek!

Hebei eyaletinde yargılanan Li Yanxia; "gasp", "dolandırıcılık", "sahtekarlık" ve "sosyal düzene zarar verme" suçlarından hüküm giydi.

Li Yanxia ayrıca 2 milyon 670 bin Çin Yuanı (yaklaşık 2 milyon 212 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırıldı.

Eskiden bir yetiştirme yurdunun sahibi olan Li'nin lakabı "Sevgi Annesi"ydi.

Li'nin 2011'den bu yana yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, bu faaliyetlerin bazılarında çocukları kullandığı ortaya çıktı.

Mahkeme Li'nin, "büyük ekonomik çıkar elde etmek için bir çeteyle birlikte hareket ederek sahtekarlık yaptığına" hükmetti.

Aynı davada yargılanan Li'nin erkek arkadaşı Xu Qi de 12,5 yıl hapis ve 1,2 milyon Çin Yuanı (yaklaşık 1 milyon Türk Lirası) para cezasına çarptırıldı.

14 kişi de 4 yıla kadar varan hapis cezaları aldı.

'SEVGİ KÖYÜ'

Li Yanxia, evlat edindiği çocukları açtığı yetiştirme yurdunda bir araya getirmiş ve yurda "Sevgi köyü" adını vermişti.

Zamanla Hebei eyaletinin en zengin kadınlarından biri olan Li, ilerleyen yıllarda 1990'ların ortalarından itibaren yatırım yaptığı bir demir madeninin de sahibi olmuştu.

O dönemden itibaren Çin hükümetine, Li'nin şüpheli faaliyetleri hakkında ihbarlar gelmişti.

Çin polisi Mayıs 2018'de, Li'nin banka hesaplarında 20 milyon Çin Yuanı'ndan (yaklaşık 16 milyon 535 bin Türk Lirası) fazla nakit para olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Li'nin Land Rover marka cipleri ve Mercedes Benz marka otomobili olduğu da tespit edilmişti.

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çin SEVGİ ANNESİ hapis

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