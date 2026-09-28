YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Çin'de 2 bin yıldır tüketiliyor! Bitlis'te ilk kez ekti, dalları meyveyle doldu

Geleneksel Çin tıbbında iki bin yılı aşkın süredir uzun ömrün sırrı ve vücudun yaşam özünü besleyen en güçlü şifa kaynağı olarak kabul edilen Goji Berry meyvesi, Bitlis’in bereketli topraklarında ve yüksek rakımlı ikliminde yetiştirilmeye başlandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mehmet Okay tarafından Van Gölü sahiline yakın kendisine ait bahçede deneme amaçlı ekilen Goji Berry meyvesi hayat buldu.

Çin'de 2 bin yıldır tüketiliyor! Bitlis'te ilk kez ekti, dalları meyveyle doldu
Gökçen Kökden

Uzak Doğu felsefesinde karaciğer, böbrek ve göz sağlığının bir numaralı koruyucusu olarak reçete edilen bu kadim meyve, Bitlis tarımına alternatif ve yüksek katma değerli yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İlçede hobi amaçlı olarak bölgede bulunmayan meyvelerin ekimlerini gerçekleştiren Okay, başlattığı ekimde Goji Berry meyvesinden ilk yıl yüksek oranda verim alarak bölgede bir ilke imza attı.

Çin de 2 bin yıldır tüketiliyor! Bitlis te ilk kez ekti, dalları meyveyle doldu 1

Çin tıbbında orijinal adıyla "Gou Qi Zi" olarak bilinen karaciğer, böbrek ve göz sağlığının bir numaralı koruyucusu olarak reçete edilen bu kadim meyve, bölgede pek bilinen veya ekilen bir tür değil. Tatvan'daki bir tanıdığının tavsiyesi ve fide desteği ile yola çıkan Mehmet Okay, Van Gölü sahilinin mikroklimal etkisinden de faydalanarak bahçesinde bir deneme ekimi yaptı. Bölge halkının ve görenlerin hayret ettiği bu girişimde, goji berry fideleri Tatvan'ın toprak ve iklim yapısına çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Çin’in sert coğrafyalarına dayanıklılığı ile bilinen bitki, Tatvan sahilinde ilk yılından itibaren adeta coşarak yüksek oranda meyve verdi.

Çin de 2 bin yıldır tüketiliyor! Bitlis te ilk kez ekti, dalları meyveyle doldu 2

Dünya genelinde "süper gıda" (superfood) kategorisinde yer alan ve Çin’de bağışıklığı güçlendiren şifalı çaylar ile lapaların vazgeçilmezi olan bu antioksidan deposu meyve, verimiyle yüzleri güldürdü. İlk hasadın getirdiği yüksek verim ve başarıdan memnun olan Okay, önümüzdeki yıl fidelerini çoğaltarak daha geniş bir alanda çok daha fazla meyve almayı hedefliyor. Mehmet Okay, bölgede ilk kez görenlerin hayretle karşıladığı bu süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Çin de 2 bin yıldır tüketiliyor! Bitlis te ilk kez ekti, dalları meyveyle doldu 3

"Açıkçası ilk başta Van Gölü sahilindeki bahçemde bu bitkinin nasıl bir tepki vereceğini tam kestiremiyorduk. Çünkü bölgede hiç bilinmeyen, kimsenin ekmediği bir meyveydi. Tatvan’daki bir tanıdığımın tavsiyesi ve fide desteğiyle deneme amaçlı küçük bir adım attık. Ancak fideler toprağa o kadar hızlı uyum sağladı ve bizi o kadar hayret ettik ki daha ilk yılımızda dallar meyveyle doldu. İlk hasadımızı yüksek bir verimle tamamladık. Bahçeyi gören komşularımız, tanıdıklarımız önce gözlerine inanamadı, büyük hayret yaşadılar. Bu başarıdan sonra hedefimizi büyüttük; önümüzdeki sene fideleri çoğaltarak üretimi çok daha büyük bir alana yayacağız."
Bölge tarımı için ezber bozan bu başarı, Tatvan ve çevresindeki çiftçiler için de yüksek katma değerli alternatif bir ürün modeli sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vücut ısısını 3-4 dakikada yükseltiyor: Kelle paçanın zirvesi 'Atom'Vücut ısısını 3-4 dakikada yükseltiyor: Kelle paçanın zirvesi 'Atom'
Kışlık tatlınızı 4 TL'ye mal edin!Kışlık tatlınızı 4 TL'ye mal edin!

Anahtar Kelimeler:
goji berry Çin Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.