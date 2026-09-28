Çin'de 2 bin yıldır tüketiliyor! Bitlis'te ilk kez ekti, dalları meyveyle doldu

Uzak Doğu felsefesinde karaciğer, böbrek ve göz sağlığının bir numaralı koruyucusu olarak reçete edilen bu kadim meyve, Bitlis tarımına alternatif ve yüksek katma değerli yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İlçede hobi amaçlı olarak bölgede bulunmayan meyvelerin ekimlerini gerçekleştiren Okay, başlattığı ekimde Goji Berry meyvesinden ilk yıl yüksek oranda verim alarak bölgede bir ilke imza attı.

Çin tıbbında orijinal adıyla "Gou Qi Zi" olarak bilinen karaciğer, böbrek ve göz sağlığının bir numaralı koruyucusu olarak reçete edilen bu kadim meyve, bölgede pek bilinen veya ekilen bir tür değil. Tatvan'daki bir tanıdığının tavsiyesi ve fide desteği ile yola çıkan Mehmet Okay, Van Gölü sahilinin mikroklimal etkisinden de faydalanarak bahçesinde bir deneme ekimi yaptı. Bölge halkının ve görenlerin hayret ettiği bu girişimde, goji berry fideleri Tatvan'ın toprak ve iklim yapısına çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Çin’in sert coğrafyalarına dayanıklılığı ile bilinen bitki, Tatvan sahilinde ilk yılından itibaren adeta coşarak yüksek oranda meyve verdi.

Dünya genelinde "süper gıda" (superfood) kategorisinde yer alan ve Çin’de bağışıklığı güçlendiren şifalı çaylar ile lapaların vazgeçilmezi olan bu antioksidan deposu meyve, verimiyle yüzleri güldürdü. İlk hasadın getirdiği yüksek verim ve başarıdan memnun olan Okay, önümüzdeki yıl fidelerini çoğaltarak daha geniş bir alanda çok daha fazla meyve almayı hedefliyor. Mehmet Okay, bölgede ilk kez görenlerin hayretle karşıladığı bu süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası ilk başta Van Gölü sahilindeki bahçemde bu bitkinin nasıl bir tepki vereceğini tam kestiremiyorduk. Çünkü bölgede hiç bilinmeyen, kimsenin ekmediği bir meyveydi. Tatvan’daki bir tanıdığımın tavsiyesi ve fide desteğiyle deneme amaçlı küçük bir adım attık. Ancak fideler toprağa o kadar hızlı uyum sağladı ve bizi o kadar hayret ettik ki daha ilk yılımızda dallar meyveyle doldu. İlk hasadımızı yüksek bir verimle tamamladık. Bahçeyi gören komşularımız, tanıdıklarımız önce gözlerine inanamadı, büyük hayret yaşadılar. Bu başarıdan sonra hedefimizi büyüttük; önümüzdeki sene fideleri çoğaltarak üretimi çok daha büyük bir alana yayacağız."

Bölge tarımı için ezber bozan bu başarı, Tatvan ve çevresindeki çiftçiler için de yüksek katma değerli alternatif bir ürün modeli sunuyor.