Mynet Trend

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin kararıyla 1996 yılında annesini öldüren komşusu ve onun iki aile üyesini intikam saikiyle öldüren Cang Koukou idam edildi.

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

Çin'de 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren kişi idam edildi.

Şaanşi eyaletine bağlı Hancong Orta Halk Mahkemesi, Çin Yüksek Halk Mahkemesinin kararıyla 1996 yılında annesini öldüren bir komşusu ve onun iki aile üyesini intikam saikiyle öldüren Cang Koukou'nun idam edildiğini duyuruldu.

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin açıklamasına göre, Cang'ın annesi 1996'da 17 yaşındaki Vang Cıncün adlı komşusu tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından mahkemeye çıkan Vang'a 18 yaşından küçük olduğu için 7 yıl hapis ve yaklaşık 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 300 lirası) tazminat cezası verildi.

Açıklamada, Cang'ın psikolojisinin olayın yaşandığı günden beri bozulduğu ifade edildi.

Cang, geçen yıl Çin Bahar Bayramı arifesinde köyüne dönen Vang ailesine saldırmak için yüzüne taktığı maskeyle komşularının geçeceği bir yerde saklandı.

Komşusu Vang ve onun kardeşiyle babasını kesici aletlerle öldüren Cang, yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda idam edildi.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!
Her anı izleyip alkışladılarHer anı izleyip alkışladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin intikam cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı kadını raylara itti… O anların görüntüleri yayınlandı!

Yaşlı kadını raylara itti… O anların görüntüleri yayınlandı!

E-5'te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı

Motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Her anı izleyip alkışladılar

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Tavşanların dondurma keyfi

'İnfaz edip cesetleri domuzlara yedirdiler'

'İnfaz edip cesetleri domuzlara yedirdiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.