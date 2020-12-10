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Çin'de 5 bin yıldır kullanılıyor! Tozu da kökü de şifa veriyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 08:45 | Son Güncelleme:
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Çin'de 5 bin yıldır kullanılıyor! Tozu da kökü de şifa veriyor

Uzak Doğu ülkelerinde tedavi amaçlı kullanılan ginseng, 5 bin yıldır şifa vermeye devam ediyor. Toz ve kök halinde tüketilebilen ginsenge pandemi döneminde talep arttı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Ünal ginsengin duyunca çok şaşıracağınız faydalarını anlattı, buyursunlar.

Özellikle Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde 5 bin yıldır tedavi amaçlı olarak kullanıldığı bilinen ginseng, güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda hastalıklara karşı vücuda destek oluyor. Ginseng, vücutta dengeleyici bir etki yaratarak kişiyi sinir ve stresten de koruyor.

TOZU 800 TL, KÖK HALİ İSE 2 BİN TL'DEN SATILIYOR

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde grip, nezle gibi basit hastalıkların dışında kanser gibi ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltıyor. Ginsengin vücuda faydası kadar fiyatı da dikkat çekiyor. Toz halinde kilosu bin 800, kök halinde ise 2 bin TL'den satılan ginseng, altınla yarışıyor.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR, KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Ünal, ginsengin faydaları hakkında bilgi verdi. Ginsengin Uzak Doğu ülkelerinde alternatif tıpta kullanıldığını söyleyen Ünal, "Normalde ginseng tedavi anlamına geliyor.
Yıllardır bağışıklığı güçlendirici ve kolesterol düşürücü etkisinden dolayı takviyelerde ve bitkisel çaylarda sıkla kullanılıyor. Ayrıca stresin azaltılması ve hafızanın güçlendirilmesinde oldukça etkili olan bir takviyedir.

GİNSENG KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. Meme kanseri, yumurtalık kanseri, diyabet ve uykusuzluk problemi çeken hastalara bunu kesinlikle önermiyoruz.

Ginseng içerdiği maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve ayrıca soğuk algınlıklarından korunmada da etkisi olan bir bitkidir" dedi.


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