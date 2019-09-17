Mynet Trend

Akılalmaz kaza: Refüje çarpan otomobil dik durdu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Çin’de bir otomobil, refüje çarptıktan sonra trafik direğine paralel şekilde dik durdu. O anlar, arkadan seyreden bir otomobilin yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Akılalmaz kaza: Refüje çarpan otomobil dik durdu

Çin’in Hangzhou kentinde meydana gelen kazayı görenler gözlerine inanamadı. Trafikte seyreden bir başka otomobilin yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobanda hareket halindeki bir otomobilin refüje çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmının havaya kalktığı ve önünde bulunan trafik diğerine dayanarak dik durduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken; dik duran otomobilin içinde 2 yolcu ve kadın sürücü olduğu, sadece kadın sürücünün yaralandığı açıklandı. Yapılan testler sonucunda, kadın sürücünün alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olmadığı tespit edildi. Polis, kazaya dair inceleme başlattı.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçti!Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçti!
Cipe yıldırım düştü! O anlar kameradaCipe yıldırım düştü! O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin refüj araç dik durdu

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

İkinci Göbeklitepe heyecanı!

İkinci Göbeklitepe heyecanı!

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Dünyanın en mutlu kirpisi’ Instagram fenomeni oldu

‘Dünyanın en mutlu kirpisi’ Instagram fenomeni oldu

54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçti!

Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçti!

Rusya’da bir cipe yıldırım düştü! O anlar kamerada

Cipe yıldırım düştü! O anlar kamerada

Kaldırımda yürüyen anne ve kızının başına dış cephe kaplaması böyle düştü

Anne ve kızın korku dolu anları

Balıkesir'de korkutan an! Köpeği ezmemek için takla attı

Korkutan an! Karşısına çıkınca...

Saksağan saldırısında hayatını kaybetti

Saksağan saldırısında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.