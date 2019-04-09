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Çin’de ayağı tuvalete sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Çin’in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çin’in Guizhou eyaletinde Çinli bir çocuk ayağını alaturka tuvalete sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu matkap ve çekiç yardımıyla taşın kırılarak kurtarıldığı 7 yaşındaki çocuk, 10 dakika içerisinde özgürlüğüne kavuştu. (İHA)

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çin Çocuk tuvalet

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