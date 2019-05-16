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Çin'de can pazarı! En az 20 kişi enkaz altında

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 16.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Çin'in Şanghay şehrinde bir fabrikanın ek binası çöktü. Yerel saatle 11:00 sıralarında meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yetkililer şu ana kadar 11 kişinin enkazdan kurtarıldığını; enkaz altında ise 20'den fazla kişinin olduğundan şüphelendiklerini söyledi. Binanın üst katlarındaki tadilat ve inşa çalışmaları yapıldığı sırada çöktüğü belirtiliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
çin ŞANGHAY

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