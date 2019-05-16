Çin'de can pazarı! En az 20 kişi enkaz altında

Yetkililer şu ana kadar 11 kişinin enkazdan kurtarıldığını; enkaz altında ise 20'den fazla kişinin olduğundan şüphelendiklerini söyledi. Binanın üst katlarındaki tadilat ve inşa çalışmaları yapıldığı sırada çöktüğü belirtiliyor.
DHA
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