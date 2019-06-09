Çin'de feci kaza kamerada

\u00c7in\u2019de h\u0131z limitini a\u015fan motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, sola d\u00f6nen beyaz otomobile feci \u015fekilde \u00e7aprt\u0131.\nKazada motosikletin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve bir ki\u015fi a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, o anlar ba\u015fka bir arac\u0131n kameras\u0131na saniye saniye yans\u0131d\u0131.Onlarcas\u0131 tek noktada birle\u015fiyor! D\u00fcnyan\u0131n ikinci b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc Ara\u00e7la esnaf\u0131n aras\u0131na b\u00f6yle dald\u0131Tekme tokat dayak kamerada
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