Çin'de feci kaza kamerada

Çin’de hız limitini aşan motosiklet sürücüsü, sola dönen beyaz otomobile feci şekilde çaprtı.

Kazada motosikletin sürücüsü ve bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, o anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

