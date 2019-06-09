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Çin'de feci kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2019 23:18 | Son Güncelleme

Çin'de hızla seyreden motosiklet sürücüsü, dönüş yapan otomobile çarptı. Feci kaza başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Çin’de hız limitini aşan motosiklet sürücüsü, sola dönen beyaz otomobile feci şekilde çaprtı.

Kazada motosikletin sürücüsü ve bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, o anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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çin kaza

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