Çin’de ikinci bir virüs salgını mı var?

Bu ihtimal, yüksek oranda olasılık dışı olsa da, Yunyang Country’deki domuz çiftliğinden gelen raporlar, çiftlikte ölümcül Afrika Domuz Gribi virüsü ile temas etmiş ve illegal yollarla başka bir bölgeye taşındığı belirtilen 300’e yakın domuzun bulunduğunu gösteriyor. Çinli yetkililer, durumu kontrol altında tuttuklarını belirtiyor. Virüs kontrol edilemezse milyonlarca domuzu enfekte edebilir.

ÖLÜM SAYILARINI SAKLIYORLAR MI?

Bu virüsün bilinen bir aşısı olmadığı ve hayvan yemi aracılığı ile bulaşabileceği de gelen bilgiler arasında. Verilen bilgilere göre virüs bulaştığı insanların derilerinde kırmızı lekelere neden oluyor ve solunum zorluğu yaşatıyor. Semptomlar arasında koronavirüs belirtilerinden de olan yüksek ateş ve kuru öksürük de bulunuyor. Çinli yetkililerin bu virüsle ilişkili ölüm sayılarını gizlediği ve virüse ilişkin yayın yapan doktorları cezalandırdığına dair söylentiler de bulunuyor. Şu an için bu virüsün Covid-19 kadar hızlı yayılmadığı da bilgiler arasında.



