Çin'de intihar girişiminde bulunan adam son anda kurtarıldı

Çin'in Hefei şehrinde intihara teşebbüs eden 59 yaşındaki bir kişi polisin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan adam ölümden kıl payı kurtarıldı. Polisin intihar girişiminde bulunan adamı ikna çabaları yetersiz kalınca polis ani bir hareketle adamı kurtardı. O anlarsa polis tarafından böyle kaydedildi.

