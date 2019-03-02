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Çin'de intihar girişiminde bulunan adam son anda kurtarıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Çin’de intihara teşebbüs eden bir kişi son anda polis tarafından kurtarıldı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Çin'in Hefei şehrinde intihara teşebbüs eden 59 yaşındaki bir kişi polisin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan adam ölümden kıl payı kurtarıldı. Polisin intihar girişiminde bulunan adamı ikna çabaları yetersiz kalınca polis ani bir hareketle adamı kurtardı. O anlarsa polis tarafından böyle kaydedildi.

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çin intihar

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