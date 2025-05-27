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Çin'de kimya fabrikasında patlama: En az 5 ölü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de kimya fabrikasında patlama: En az 5 ölü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çin’in Şandong eyaletine bağlı Veyfang şehrindeki sanayi sitesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

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Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtildi. Yetkililer, patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

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"PATLAMA NEDENİYLE EVİM SARSILDI"

Bölgede yaşayan ancak kimliğinin verilmesini istemeyen bir kişi, patlama sebebiyle evinin de sarsıldığını anlattı. Ne olduğunu anlamak için pencereye gittiğini belirten adam, 7 kilometre ötedeki fabrikanın olduğu bölgeden siyah dumanların yükseldiğini gördüğünü belirtti. CCTV, patlamanın ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Yerel itfaiye servisi, olay yerine 230’un üzerinde itfaiye çalışanı sevk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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