Çin'de kimya fabrikasında patlama: En az 5 ölü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çin’in Şandong eyaletine bağlı Veyfang şehrindeki sanayi sitesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtildi. Yetkililer, patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

"PATLAMA NEDENİYLE EVİM SARSILDI"

Bölgede yaşayan ancak kimliğinin verilmesini istemeyen bir kişi, patlama sebebiyle evinin de sarsıldığını anlattı. Ne olduğunu anlamak için pencereye gittiğini belirten adam, 7 kilometre ötedeki fabrikanın olduğu bölgeden siyah dumanların yükseldiğini gördüğünü belirtti. CCTV, patlamanın ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Yerel itfaiye servisi, olay yerine 230’un üzerinde itfaiye çalışanı sevk etti.