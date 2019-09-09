Çin'de metal bariyer, insanların üzerine böyle devrildi

Olay, Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentinde, 1 Eylül'de, yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi.
Yol kenarında bulunan yüksek bariyerler, sert esen rüzgarla beraber devrildi. O sırada bariyerlere yakın bir şekilde yürüyen 2 kadın ve bir çocuk, devrilen bariyerlerin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler ve araçlarında olan insanlar, bariyerleri kaldırarak altında kalan çocuk ve kadınları kurtardı.
Yerel medya, 2 kadın ve çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikeleri olmadıklarını duyurdu.
(DHA)
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