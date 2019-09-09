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Çin'de metal bariyer, insanların üzerine böyle devrildi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

Çin'de yol kenarında bulunan yüksek metal bariyerler, sert esen rüzgarın etkisi ile bariyere paralel yürümekte olan 2 kadın ve bir çocuğun üstüne devrildi. O anlar trafik ve bir otobüs kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentinde, 1 Eylül'de, yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi.

Yol kenarında bulunan yüksek bariyerler, sert esen rüzgarla beraber devrildi. O sırada bariyerlere yakın bir şekilde yürüyen 2 kadın ve bir çocuk, devrilen bariyerlerin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler ve araçlarında olan insanlar, bariyerleri kaldırarak altında kalan çocuk ve kadınları kurtardı.

Yerel medya, 2 kadın ve çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikeleri olmadıklarını duyurdu.

(DHA)

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