Çin'de ortaya çıktı! Ölümsüzlüğün içeceği diyorlar

Çin halk tıbbının önemli bir parçası olan kombucha içmenin 7 nedenini topladık.

KOMBUCHA NASIL HAZIRLANIR?

Kendin yapmak için şunlara ihtiyacın var:

1 çay mantarı, yani kombucha (internetten satın alınabilir veya evde kombucha yapan bir arkadaşınızdan sizinle paylaşmasını isteyebilirsiniz)

3-4 lt temiz su

5-6 torba organik siyah çay

1 bardak rafine edilmemiş şeker kamışı veya hindistan cevizi şekeri

1 büyük cam kavanoz (sterilize edilmiş)

Gazlı bez ve kağıt bant

Suyu kaynatın.

7 dakika çayı demleyin.

Sonra poşetleri çıkarın ve suya şeker ekleyin.

Şekeri tamamen eriyene kadar karıştırın ve suyun soğumasını bekleyin.

Soğutulmuş suyu büyük, sterilize edilmiş bir kavanoza dökün.

Temiz ellerle çay mantarını nazikçe içine yerleştirin.

Gazlı bezle örtün ve kavanozun ağzını bir lastik bantla sıkın.

Bir hafta içinde ilk soğuk ince kombu çayı içebileceksiniz.

Hazır olduğunda biraz çilek, zencefil, fesleğen veya limon ekleyebilirsiniz.

KOMBUCHA ENERJİNİZİ ARTIRIR

Kombucha vücuttaki enerji eksikliğini giderir uyuşukluk ve halsizlik gibi anemi semptomlarını hafifletir. Ayrıca, enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olan küçük bir doz kafein ve B vitamini içerir. Bileşimindeki tüm vitamin ve mineraller sayesinde kombu çayı, düzenli olarak fiziksel ve psikolojik stresle karşılaşan, bitkin düşen veya halsizlik yaşayanların durumunu iyileştirir.

KOMBUCHA EKLEMLERİNİZİ KORUR

Kombucha'nın en ünlü faydalı özelliği, eklem hastalıklarından muzdarip olanlar için hızlı ve etkili bir yardımdır. Kombucha, çoğu ilaca kıyasla vücudumuz için en erişilebilir formda glukozamin içerir. Bu bileşik, bağ dokusunun nemi emmesine ve yapısını ve hidrasyonunu korumasına izin veren hyaluronik asit üretimini uyarır. Böylelikle bu içeceğin kullanımı vücuda esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erken kırışıklık oluşumunu da engeller.

KOMBUCHA BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

Kombucha, düşük asitliği nedeniyle patojenik mikrofloranın büyümesini ve gelişmesini baskılar. İçindeki asetik asit ve kateşinler en çok bilinen patojenleri, hatta salmonella ve E. coli'yi öldürür.