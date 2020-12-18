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Çin'de ortaya çıktı! Ölümsüzlüğün içeceği diyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.12.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıktı! Ölümsüzlüğün içeceği diyorlar

Tüm hastalıkları iyileştirecek sihirli bir hap yok. Ancak kilo vermenize yardımcı olacak ve genel olarak cildinizin durumunu ve sağlığınızı iyileştirebilecek süper yiyecekler vardır. Örneğin, limonata gibi tadı olan bir içecek olan kombucha. Günde 2 bardak içtiğinizde neden bahsettiğimizi göreceksiniz!

Çin halk tıbbının önemli bir parçası olan kombucha içmenin 7 nedenini topladık.

KOMBUCHA NASIL HAZIRLANIR?

Kendin yapmak için şunlara ihtiyacın var:

  • 1 çay mantarı, yani kombucha (internetten satın alınabilir veya evde kombucha yapan bir arkadaşınızdan sizinle paylaşmasını isteyebilirsiniz)
  • 3-4 lt temiz su
  • 5-6 torba organik siyah çay
  • 1 bardak rafine edilmemiş şeker kamışı veya hindistan cevizi şekeri
  • 1 büyük cam kavanoz (sterilize edilmiş)

  • Gazlı bez ve kağıt bant

  • Suyu kaynatın.
  • 7 dakika çayı demleyin.
  • Sonra poşetleri çıkarın ve suya şeker ekleyin.
  • Şekeri tamamen eriyene kadar karıştırın ve suyun soğumasını bekleyin.
  • Soğutulmuş suyu büyük, sterilize edilmiş bir kavanoza dökün.
  • Temiz ellerle çay mantarını nazikçe içine yerleştirin.
  • Gazlı bezle örtün ve kavanozun ağzını bir lastik bantla sıkın.
  • Bir hafta içinde ilk soğuk ince kombu çayı içebileceksiniz.
  • Hazır olduğunda biraz çilek, zencefil, fesleğen veya limon ekleyebilirsiniz.

KOMBUCHA ENERJİNİZİ ARTIRIR

Kombucha vücuttaki enerji eksikliğini giderir uyuşukluk ve halsizlik gibi anemi semptomlarını hafifletir. Ayrıca, enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olan küçük bir doz kafein ve B vitamini içerir. Bileşimindeki tüm vitamin ve mineraller sayesinde kombu çayı, düzenli olarak fiziksel ve psikolojik stresle karşılaşan, bitkin düşen veya halsizlik yaşayanların durumunu iyileştirir.

KOMBUCHA EKLEMLERİNİZİ KORUR

Kombucha'nın en ünlü faydalı özelliği, eklem hastalıklarından muzdarip olanlar için hızlı ve etkili bir yardımdır. Kombucha, çoğu ilaca kıyasla vücudumuz için en erişilebilir formda glukozamin içerir. Bu bileşik, bağ dokusunun nemi emmesine ve yapısını ve hidrasyonunu korumasına izin veren hyaluronik asit üretimini uyarır. Böylelikle bu içeceğin kullanımı vücuda esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erken kırışıklık oluşumunu da engeller.

KOMBUCHA BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

Kombucha, düşük asitliği nedeniyle patojenik mikrofloranın büyümesini ve gelişmesini baskılar. İçindeki asetik asit ve kateşinler en çok bilinen patojenleri, hatta salmonella ve E. coli'yi öldürür.

Maya enfeksiyonundan muzdaripseniz, kombu çayı yardımcı olabilir. Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırma sayesinde, kombucha'nın bu enfeksiyonun yanı sıra genellikle duodenal ülsere neden olan bakteriyel bir enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu bulundu.

KOMBUCHA'NIN ANTİOKSİDAN ETKİSİ VARDIR

Çaydaki polifenoller ve askorbik asit, antioksidan özellikleriyle ünlüdür. Kombucha'nın hazırlanması sırasında, bu moleküllerin enzimler tarafından yapısal modifikasyonu nedeniyle bu bileşenlerin aktivitesi önemli ölçüde artar.

Basitçe söylemek gerekirse, kombucha bu karmaşık kimyasal bileşikleri vücudumuz için daha erişilebilir hale getirir.

Kombu çayı'nın antioksidan etkisi, kanserden korunma, bağışıklığın artması, iltihaplanmanın giderilmesi ve artrit ve gut semptomlarının hafifletilmesi gibi diğer faydalı özellikleriyle doğrudan ilgilidir.

KOMBUCHA METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Kombucha, kefir veya yoğurt gibi bilinen birçok probiyotiğe benzer şekilde davranır ve sindirim sisteminin mikroflorasının yenilenmesine yardımcı olur ve disbakteriyoz tedavisini destekler. Kombu çayı fermantasyonunda yer alan bakteriler, patojenlerin gelişimini önleyen ve bir dizi faydalı enzim oluşturan bir ortam oluşturur.

Sonuç olarak, kombu çayı metabolizmayı önemli ölçüde hızlandırır ve öğünler arasında iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Bu nedenle, kabızlıkla mücadele ederken veya kilo vermek istiyorsanız tavsiye edilir.

KOMBUCHA CİLDİNİZİ İYİLEŞTİRİR

Kombucha'nın yüz cildi üzerinde büyülü bir etkisi vardır. Cildi temiz, taze yapar ve ona yumuşak pembe bir renk verir. Bunun nedeni, kombucha'nın kan dolaşımını iyileştirmesi, cildi yumuşatması ve tonlandırmasıdır.

İçebilir ya da cildinize sürebilirsiniz. En iyi temizlik yöntemi, 1: 1 oranında maden suyu ile seyreltilmiş kombu çayı kullanmaktır. Kuru cildiniz varsa bir haftadan eski kombu çayı kullanın. Yağlı cildiniz varsa, bir aylık kombu çayı kullanın.


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