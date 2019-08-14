Mynet Trend

Çin'de tamirhanede yakıt tankı böyle patladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 14.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

Çin'de bir oto tamircisinde meydana gelen patlamada 4 tamirci hayatını kaybetti. Olay anı, tamirhanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama, Çin'in Guangdong şehrinde bir tamirhanede meydana geldi.

Aracın yakıt tankını söken çalışanlar, içindeki yakıtı bir kovaya tahliye etti. Çalışanlardan birinin kovayı kaldırdığı sırada yakıt alev aldı ve alevler tanka sıçrayınca, tank büyük bir gürültü ile patladı. İş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu, o esnada içeride bulunan 4 tamirci yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri ve polis, hemen olay yerine intikal etti ancak yangın yaklaşık 1 buçuk saat sonra söndürülebildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Denizde ölümüne kaçış! Nefes kesen anlar kameradaDenizde ölümüne kaçış! Nefes kesen anlar kamerada
Bir anda başladı! Göz gözü görmediBir anda başladı! Göz gözü görmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin tamirhane

En Çok Okunan Trend Haberler

Salah'tan flaş Türkçe paylaşım!

Salah'tan flaş Türkçe paylaşım!

Termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi

Termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi

Marmara Denizi’nde bunlardan 38 tane var

Marmara Denizi’nde bunlardan 38 tane var

Genç kızı kimse sakinleştiremedi! O anlar kamerada

Genç kızı kimse sakinleştiremedi! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Barınağa girip böyle çaldılar

Barınağa girip böyle çaldılar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Sultangazi'de şoke eden olay!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzensiz göçmenlerin lastik botla kaçmaya çalıştıkları anlar kamerada

Denizde ölümüne kaçış! Nefes kesen anlar kamerada

Plajı aniden sis basınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Bir anda başladı! Göz gözü görmedi

İngiltere'de şoke eden olay! Kadın, iki aracın arasında kaldı

Şoke eden olay! İki aracın arasında kaldı

Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada

Yolcu motorundan denize atladı

Küçük kızın kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı

Büyük şok yaşadılar! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında halat koptu, 2 asker yere çakıldı

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.