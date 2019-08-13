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Çin’de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Çin’de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle Şantung eyaletinde deniz kabukları karaya vurdu.

Çin’in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.

Şantung eyaletinin Weihai kentinde deniz kabukları şiddetli fırtınalar nedeniyle karaya vurdu. Çevrede yaşayanlar sahildeki deniz kabuklarını topladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin tayfun

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