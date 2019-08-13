Çin’de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurdu

Çin’in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.
Şantung eyaletinin Weihai kentinde deniz kabukları şiddetli fırtınalar nedeniyle karaya vurdu. Çevrede yaşayanlar sahildeki deniz kabuklarını topladı.
(İHA)
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