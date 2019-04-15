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Çin'de TIR'dan kopan çift tekerlek işçinin üzerinden geçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Çin'de bir TIR'ın dorsesinden fırlayan çift tekerlek, yol çalışması yapan işçinin üzerinden geçti. İşçinin yaralı kurtulduğu olay ise yol kamerasınca kaydedildi.

Olay Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletine bağlı Zhangjiagang'da meydana geldi. Yol kamerasınca kaydedilen olayda bir TIR'ın dört yol kavşağında dönüş yaptığı sırada, çift tekerleğinin yerinden koparak, yolda çalışma yapan işçilerin üzerine savrulduğu görülüyor. Çift tekerlek, arkası dönük halde çalışma yapan bir işçinin üzerinden geçiyor ve bir el arabasına çarparak duruyor.

Yerel medya hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin TIR lastik

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