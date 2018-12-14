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Çin'de yağan karın rengi değişti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

Bir süredir hava kirliliği ile başı dertte olan Çin'de garip bir olay daha yaşandı. Çin'in kuzeybatı bölgelerinde kum fırtınasının oluşturduğu güçlü rüzgar, yağan karla birleşince ortaya sarı renginde yağan kar çıktı.

Bir süredir hava kirliliği ile başı dertte olan Çin'de garip bir olay daha yaşandı. Sincan Uygur Bölgesi'nde kum fırtınasının şiddetli rüzgarıyla birleşerek yağan karın renginin sarı olduğu görüldü. Yağan 'sarı kar'ı gören kişiler cep telefonuna sarıldı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de hava kirliliği dolayısıyla sağlık sorunlarının meydana geldiği Çin'de, oluşan kirli toz bulutu, yağan karın rengini de değiştirdi. Çin'deki Meteoroloji Bürosu, havanın çok kirli olduğunu ve dışarı çıkmaktan sakınılması gerektiği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kum Fırtınası sarı kar hava kirliliği

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