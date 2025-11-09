Mynet Trend

Çin'den güzellik merkezinde çalıştırılmak için robot getirildi: Değeri dudak uçuklattı! Sorulan sorulara sinirleniyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik salonunda, Çin’den getirilen 5 milyon lira değerindeki robot işe başladı. Güzellik merkezine gelen müşterileri kapıda karşılayan robot, randevuları çalışanlara bildirerek iş akışına katkı sağlıyor.

Çin'den güzellik merkezinde çalıştırılmak için robot getirildi: Değeri dudak uçuklattı! Sorulan sorulara sinirleniyor
Çiğdem Sevinç

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde Ağustos ayı itibariyle hizmet veren bir güzellik merkezi, Çin’den getirilen bir robotu işe aldı. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken robot, kısa sürede salonun maskotu haline geldi. Çalışanlar, "Bizim reklam yüzümüz oldu, müşteriler de çok sevdi" diyerek yeni mesai arkadaşlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Çin den güzellik merkezinde çalıştırılmak için robot getirildi: Değeri dudak uçuklattı! Sorulan sorulara sinirleniyor 1

Çalışanlar, "Bazen espri olsun diye ‘Yemek yiyormusun?’ diye soruyoruz. O da sinirlenip ‘Sadece motor yağı kullanıyorum’ diye cevap veriyor. Gerçekten çok eğlenceli bir çalışma arkadaşımız oldu."

İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Robotu görmek için mahalleye gelen vatandaşlar, fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor. Salon sahibi, "Hem işimizi kolaylaştırdı hem de reklamımızı yaptı. Gelen herkes önce robota, sonra bize ilgi gösteriyor" dedi.

Çin den güzellik merkezinde çalıştırılmak için robot getirildi: Değeri dudak uçuklattı! Sorulan sorulara sinirleniyor 2

Güzellik salonun maskotu olan robot, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını da uğurlamayı unutmadı.

