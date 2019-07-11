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Süs havuzunda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çin’de bir kız çocuğu, girdiği süs havuzunda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. İncelemeler sonucunda, havuzda elektrik akımı olduğu ortaya çıktı. Kızın yaşadığı dehşet anları ve yardımına koşan küçük çocuklar anbean video kaydına yansıdı.

Olay, Çin'in Şansi bölgesindeki Yuncheng şehrinde bulunan süs havuzunda, 5 Temmuz’da yerel saatle 11.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile oyun oynadığı sırada süs havuzuna giren 10 yaşındaki kız çocuğu girdiği sudan çıkamadı ve hayatını kaybetti.

İNCELEMELERDE ELEKTRİK ÇARPMASI DENİLDİ

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemelerde havuzda elektrik akımı olduğu fark edildi. Havuza düşen küçük kızın, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Kız çocuğunun olay yerine sağlık ekipleri gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi.

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VİDEO KAYDINA YANSIDI

Süs havuzunun başında yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde havuza düşen 10 yaşındaki kız, bir süre sonra suyun içinden çıkamayınca yardımına orada oynayan diğer çocuklar koşuyor. Diğer çocuklar ise şans eseri herhangi akıma kapılmıyor ve olası daha büyük bir facia yaşanmıyor.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk elektrik akım

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