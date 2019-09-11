Çin'in en zengini Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu

Dört saat süren kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamayan Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini, geleneğin yeni kuşağa geçişi anlamına geldiğini söyledi.

55 yaşını doldurduğu gün Alibaba'dan emekli olan Jack Ma, şirketin kurucusu Lucy Peng ve şirketin teknoloji departmanının CEO'su Wang Jian, peruk takıp deri ceket giydikleri performanslarında Çin'in popüler şarkılarını seslendirdi.

Gruba Marilyn Manson gibi giyinen şirketin kurucularından Joe Tsai de eşlik etti.

Çoğu Alibaba çalışanı olmak üzere 80 bin kişinin doldurduğu stadyumda aynı zamanda dans gösterileri ve geleneksel Çin kostümleri içinde performanslar da gerçekleştirildi.

Ma konuşması sırasında, "Bu gecenin ardından yeni bir hayata başlıyorum. Dünyanın güzel olduğuna ve birçok fırsatla dolu olduğuna inanıyorum, heyecanı çok sevdiğim için de erken yaşta emekli oluyorum" dedi.

Jack Ma, bir yıl önce söz verdiği gibi şirketi yönetme görevini CEO Daniel Zhang'e devretti.

ASYA'NIN EN DEĞERLİSİ

100 bin kişinin çalıştığı Alibaba, 460 milyar dolar piyasa değeriyle Asya'nın en değerli şirketi.