Çin'in gizli yürüttüğü uzay göreviyle ilgili ilk fotoğraf paylaşıldı!

Çin’in gizli yürüttüğü Tianwen 2 uzay göreviyle ilgili ilk fotoğraf, fırlatmadan haftalar sonra ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefi, Dünya’nın “yarı-ay” olarak adlandırılan gök cisimlerinden biri olan 2016 HO3 (diğer adıyla Kamo'oalewa) üzerine iniş yaparak örnek toplamak olan Tianwen 2'yle ilgili hiç görsel paylaşılmamıştı.

RESMİ FOTOĞRAFI YAYIMLANDI

Fırlatma sırasında canlı yayın yapılmamış ve ilk resmi açıklama ancak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra yapılmıştı. Tianwen 2’nin ilk resmi fotoğrafı yayımlandı. Fotoğrafta, aracın ongen (10 kenarlı) şekle sahip güneş panellerinden biri uzayın karanlığında görülüyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 29 Mayıs’ta Long March 3B roketiyle fırlatılan uzay aracının sorunsuz çalıştığını ve Dünya’dan 3 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Tianwen 2’nin tasarımı, 2021’de Mars’a gönderilen Zhurong keşif aracını taşıyan Tianwen 1 görevinden farklı. Tianwen 1 dikdörtgen paneller taşırken, Tianwen 2’nin çokgen güneş panelleri görev için farklı bir yaklaşımı işaret ediyor.