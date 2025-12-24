Çin kıtalararası balistik füze stokladığı iddiasını reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, uluslararası medyada, ABD Savunma Bakanlığı’nın nükleer silahlara ilişkin hazırladığı taslak raporun içeriğine dair yapılan haberlerde yer alan iddialara yanıt verdi. ABD’nin, kendi nükleer silahlarının modernizasyonunu hızlandırmak ve küresel stratejik istikrarı bozmak için Çin’in nükleer silahlarını artırdığı yönündeki iddiasını bahane olarak sürekli gündeme getirdiğini vurgulayan Lin, uluslararası toplumun bunun farkında olması gerektiğini söyledi. Lin, “ABD, dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip ülkesi olarak, nükleer silahsızlanma konusunda öncelikli kendi özel sorumluluğunu yerine getirmeli, nükleer cephaneliğinde somut ve esaslı bir kesintiye gitmeli ve nükleer silah sahibi diğer devletlerin silahsızlanma sürecine katılımını teşvik etmek için gerekli koşulları sağlamalı” dedi.

Ülkesinin nükleer gücünü ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tuttuğunu ve başka hiçbir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini aktaran Lin, "Çin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi'ni gözden geçirme sürecine ve 'P5' olarak adlandırılan beş nükleer silahlı devlet mekanizmasının toplantılarına etkin katılım gösteriyor. Ayrıca farklı taraflarla nükleer silahsızlanma konusunda diyaloğu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.