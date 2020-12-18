Çin seddi nerede, hangi ülkede, uzunluğu kaç km? Ne zaman ve neden yapılmıştır?

İş gücünün çoğunu askerler ve suçluların oluşturduğu Çin Seddi'nin inşaatı sırasında yaklaşık 400.000 kişinin öldüğü ve ölenlerin çoğunun da duvarın içine gömüldüğü gibi bir rivayet mevcut. Araştırılmaya değen tarihi ve hakkındaki ilginç bilgileriyle Çin Seddi görülmeye değer eserlerin başında geliyor. Peki Çin Seddi nerede, hangi ülkede? Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Çin Seddi hakkında bilgi almak istiyorsanız bu yazıyı okumalısınız!
Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanır. Doğuda Kansu bölgesinin Jiayuguan şehrinde başlayıp, batıda Liaoning bölgesindeki Hushan Dağları’nda son bulur. "Çin Seddi nerede, hangi ülkede?" sorusunun cevabını hepiniz biliyorsunuz tabii ki ama bilmediğiniz şey Çin Seddi'nin 15 şehir ve bölgeden geçtiği. Bu yolu kat ederken de arkasında 43.721 tane tarihi kalıntı bıraktığı.
Tam uzunluğu, tüm kollarıyla 21.196 km olan duvarın günümüze kadar ayakta kalabilen kısmı 2500 kilometre. Çin Seddi uzunluğu nedeniyle "uzaydan bile görülebilir" iddialarının baş aktörü olsa da o konu pek de öyle değil. Çin Seddi çıplak gözle uzaydan görülemez. Yani bir uzay gemisindesiniz, Çin üstünde seyrederken camdan bakınca "İşte Çin Seddi!" demek mümkün değil. Gözlem için uygun aracınız yoksa tabii ki.
Çin Seddi'nin yapılma tarihi M.Ö 221'e kadar uzanır. Çin’in ilk imparatoru olan Qin Shi Huang kendisinden önceki hanedanların yaptırdığı duvarları birleştirmeye bu tarihte başlamıştır. En son yapılan kısım ise Ming Hanedanı zamanında, 1368-1644 yılları arasındadır.
"Çin Seddi kaç yılda yapıldı?" sorusunun cevabı da burada gizlidir. Çin Seddi'nin yapımı M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S. 17. yüzyıllar arasında, yaklaşık 1900 yıl sürmüştür. 1644 yılından sonra ise sadece restorasyon ve yıkılan kısımların düzeltilmesi için çalışmalar yapılmıştır. İnşa edilen ilk kısımların M.Ö. 116 yıllarına kadar uzandığına işaret eden bazı araştırmalar da mevcuttur. Ancak bu kısımların izleri halen araştırılıyor.
Çin Seddi'nin yapılma nedenlerinden ilki askeri savunma hattı oluşturmaktı. Kuzeyli göçebe halkların saldırısına karşı yapılan bu savunma hattı yüzyıllar içinde sadece askeri amaçlara hizmet etmedi. Duvarın iki tarafındaki halklar arasındaki ekonominin canlanmasına ve kültürler arası etkileşime de katkıda bulundu. Asıl amaç olan istilaları engelleme işlevini tam olarak yerine getirdiği söylenemese de İpek Yolu’nun korunmasını sağladığı için ekonomik ve sosyal olarak dünya tarihine yaptığı katkıyı yadsımak mümkün değil. Ayrıca Çin Seddi yüksekliği ve uzunluğuyla da Çin halkının tek yönetim altında birleştiğinin bir göstergesiydi.
Çin; Qin Shi Huang’a kadar hanedanlıklardan oluşmaktaydı. Hal böyleyken, bu irili ufaklı hanedanlıklar göçebe kabilelerin istilalarının yanı sıra birbirlerine karşı da bir savunma hattı oluşturmak zorundaydılar. O yüzden her hanedanlık parça parça bu duvarları inşa etti. Sadece Hun istilalarına karşı yapılmış gibi düşünülüyor. Ama hem birbirlerinden hem de Tatarlardan tutun da Moğollara kadar birçok milletten korunmak için de yapıldı bu duvar. M.Ö. 221'de de puzzle birleştirir gibi birleştirilmeye başlandı ve Ming Hanedanlığı yıkılana kadar da amacına hizmet etmeye devam etti.
Çin Seddi'yle ilgili bazı ilginç bilgilere de değinmek gerekiyor.
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