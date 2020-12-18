Çin seddi nerede, hangi ülkede, uzunluğu kaç km? Ne zaman ve neden yapılmıştır?

İş gücünün çoğunu askerler ve suçluların oluşturduğu Çin Seddi'nin inşaatı sırasında yaklaşık 400.000 kişinin öldüğü ve ölenlerin çoğunun da duvarın içine gömüldüğü gibi bir rivayet mevcut. Araştırılmaya değen tarihi ve hakkındaki ilginç bilgileriyle Çin Seddi görülmeye değer eserlerin başında geliyor. Peki Çin Seddi nerede, hangi ülkede? Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Çin Seddi hakkında bilgi almak istiyorsanız bu yazıyı okumalısınız!

Çin Seddi Nerededir?

Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanır. Doğuda Kansu bölgesinin Jiayuguan şehrinde başlayıp, batıda Liaoning bölgesindeki Hushan Dağları’nda son bulur. "Çin Seddi nerede, hangi ülkede?" sorusunun cevabını hepiniz biliyorsunuz tabii ki ama bilmediğiniz şey Çin Seddi'nin 15 şehir ve bölgeden geçtiği. Bu yolu kat ederken de arkasında 43.721 tane tarihi kalıntı bıraktığı.

Çin Seddi Kaç Kilometre?

Tam uzunluğu, tüm kollarıyla 21.196 km olan duvarın günümüze kadar ayakta kalabilen kısmı 2500 kilometre. Çin Seddi uzunluğu nedeniyle "uzaydan bile görülebilir" iddialarının baş aktörü olsa da o konu pek de öyle değil. Çin Seddi çıplak gözle uzaydan görülemez. Yani bir uzay gemisindesiniz, Çin üstünde seyrederken camdan bakınca "İşte Çin Seddi!" demek mümkün değil. Gözlem için uygun aracınız yoksa tabii ki.