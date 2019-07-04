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Çin turistlerin tüm işlemleri takip ediyor

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TEKNOLOJİ  | 04.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Çinli firmalara asla güvenilmeyeceği bugün gelen haber ile bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Çin turistlerin tüm işlemleri takip ediyor

CNET‘in haberine göre; Çin hükümeti ülkeye giren turistlerin telefonlarına uygulama yükletiyor. Bu uygulama kötü amaçlı olduğu için; turistlerin mesajları, telefon numaraları ve takvim bilgileri gibi kişisel verileri Çin hükümetine gönderiliyor.

The New York Times, Guardian, Süddeutsche Zeitung ve Alman yayıncı NDR’nin ortak araştırmasına göre; bu yazılım, telefonda 73.000 adet farklı dosyaları da tarıyor. Çin hükümeti ve Çinli firmaların bu tip casusluk girişimlerinin olduğu zaten biliniyordu. Amerika ile ZTE arasındaki davada ZTE verileri sızdırdığını kabul etmiş ve ceza almıştı.

Aynı şey Huawei için de geçerli. Amerika, Huawei’yi Çin’e veri sızdırması ile suçluyordu. Çin, turistlerin Android telefonlarına BXAQ ve Fengcai isimli uygulamalar yükleyerek verileri topluyor. Diğer Çinli telefon üreticileri ise bu tip kötücül yazılımları direkt olarak sisteme entegre ediyor olabilir.

Eğer kişisel verilerinize önem veriyorsanız; telefon konusunda Çin’den uzak durmanızda fayda var. Samsung, Apple, LG, Sony ve Asus gibi firmaların, Çinli firmalar gibi çark kurnazı hamlelerinin olmadığını bu firmalara güvenebileceğinizi belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
çin cnet

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