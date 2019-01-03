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Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı

BBC BBC
03.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Çin'in "Chang'e 4" adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgeye başarı ile iniş yaptı.

Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı

Chang'e 4'un indiği, Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında fazla şey bilinmiyor.

Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.

İlk adımı başarı ile gerçekleştirilen görev, uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'yı yakalamaya çalışan Çin için önemli bir adım oldu.

Dünya'dan görmenin mümkün olmadığı, karanlık yüze inen araç ile iletişim için Çin uzay ajansı, Mayıs ayında bir yansıtıcı uydu fırlatmıştı.

AY'IN OLUŞUMAN DAİR YENİ VERİLER ELDE EDİLEBİLİR

Chang'e 4'un Ay'ın yüzeyi ile ilgili ayrıntılı ölçümlerin yapması ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplaması hedefleniyor.

Derin bir krater olan Aitken havzasının, Ay'ın oluşumundan kısa bir süre sonra dev bir çarpma etkisiyle oluştuğu ve bu çarpmayla uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor.

Eğer görev umulduğu gibi sonlanırsa Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir.

Ay'ın kendi etrafında ve Dünya etrafında dönüş süresi aynı olduğu için buradan bakıldığında hep aynı yüzünü görüyoruz. Diğer yüzü gerçekten "karanlık" olduğu için değil, ama hakkında bilgi sahibi olmadığımız için öyle adlandırılıyor.

Ay'ın karanlık yüzüne yerleştirilecek teleskobun, dünya kaynaklı radyo dalgalarından arınmış olacağı için, güneşten ve uzayın derinliklerinden gelecek elektromanyetik dalgalara karşı da duyarlı olması bekleniyor.

Chang'e 4 bu bölgenin elektromanyetik bakımdan ne kadar temiz olduğunu ve bu ihtimalin olabilirliğini de inceleyecek.

Uzmanlar karanlık yüze yerleştirilecek bir teleskobun uzay araştırmaları bakımından yeni olanaklar yaratabileceğini söylüyor.

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