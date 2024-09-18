MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinayeti itiraf ettirmişti! İyice köşeye sıkışan adam Müge Anlı'ya canlı yayında çıkıştı!

Cinayeti itiraf ettirmişti! İyice köşeye sıkışan adam Müge Anlı'ya canlı yayında çıkıştı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.09.2024 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun kaybını araştıran Müge Anlı, çelişkili ifadeler veren yaşlı kadının oğlu Aydın Musaoğlu'na geçtiğimiz günlerde cinayeti itiraf ettirmişti. Konunun üzerine giden Aydın köşeye sıkışınca Müge Anlı'ya canlı yayında sinirlendi.

Cinayeti itiraf ettirmişti! İyice köşeye sıkışan adam Müge Anlı'ya canlı yayında çıkıştı!

Müge Anlı ekibi bu hafta 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyasını işlemeye başladı. Kayıp Musaoğlu'nun kızı Melek, 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasında oğlu Aydın'ın parmağı olabileceğini söylemişti.

Hatice Musaoğlu'nun kız çocukları annelerinin evde korkarak yaşadığını ve Aydın'ın dövdüğünü anlatmıştı. Annesiyle oda kavgası yapan Aydın, "Annem kendi odasını başta bize vermek istemedi ama sonra bana hak verdi. Annemin odasını aldıktan sonra bir yıl o şekilde yaşadık. Ben annemle oda kavgası yüzünden dargın yaşamadım. Başka meselelerden dolayı öyle yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran görüntüsü 2024-09-18 164107

Şüpheli oğul Aydın, "Annem gece giderdi gündüz gelirdi. Bazen bir hafta olmazdı. Bu yüzden şüphelenmedim. Düşüp kalktığı bir erkek vardı. İsmi Fehmi Çılbır'dı. Altınları da onun evinden çıktı. Annem ortadan kaybolduktan sonra kardeşim Cemile annemin parasını çekmiş..." iddiasıyla herkesi şaşırttı. Ayrıca Musaoğlu'nun annesi hakkında da kayıp başvurusunda bulunmadığı da ortaya çıkmıştı.

İTİRAF EDİNCE "DİLİM SÜRÇTÜ" DEDİ!

Hatice Musaoğlu kaybolduğunda Aydın'ın teyzesi Aydın'ı suçladığı için Müge Anlı canlı yayında Aydın'a "Teyzenin ne çıkarı olabilir ki neden öyle yaptı?" sorusunu sormuştu. Bu soruya Aydın da "Geriye dönemiyorum. Geçmiş olduğundan unutuldu. Biz benim çocuğum doğduğunda dayıma giderdik. Dayımın eşi yengem annemi arama ekibine katıldıktan sonra biz koptuk." demişti. Anlı ise "Ne güzel işte sen de katılsaydın." dedi. Aydın da "Beni suçluyor. Başka bir şeyler de var. Dayımın hanımı 'Ben ölmeden önce bu kapıyı kapattıracağım' demiş." cevabını vermişti.

Ekran görüntüsü 2024-09-18 163601

Müge Anlı ise "Anneni öldürdüğün için" cümlesini kurunca Aydın'ın ağzından itirafı aldı. Aydın "Hayır annemi öldürmeden önce de söylüyordu." deyince gerçek ortaya çıkmıştı. Aydın, "Dilim sürçtü" diyerek kendini kurtarmaya çalışmıştı.

MÜGE ANLI'YA SİNİRLENDİ

Sonraki yaın gününde ise Aydın Musaoğlu, Müge Anlı'nın üzerine gitmesine çok sinirlendi. "Benim üstüme atıyorlar" diyen Aydın, Anlı'ya "Siz kadın erkek ayrımı mı yapıyorsunuz?" sorusuyla çıkıştı. Müge Anlı da kardeşi Cemile'yi suçlayan Aydın'ın bu sorusuna "Cemile felç geçirmiş ve menenjit olmuş. Kendi hakkını savunacak durumda bile değil. Anneni nasıl öldürsün?" yanıtını verdi. Aydın'ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Ekran görüntüsü 2024-09-18 163927

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
En Çok Okunan Haberler
Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Bu sefer ki oyun çok büyük…

Bu sefer ki oyun çok büyük…

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı

8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.