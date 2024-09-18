Cinayeti itiraf ettirmişti! İyice köşeye sıkışan adam Müge Anlı'ya canlı yayında çıkıştı!

Müge Anlı ekibi bu hafta 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyasını işlemeye başladı. Kayıp Musaoğlu'nun kızı Melek, 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasında oğlu Aydın'ın parmağı olabileceğini söylemişti.

Hatice Musaoğlu'nun kız çocukları annelerinin evde korkarak yaşadığını ve Aydın'ın dövdüğünü anlatmıştı. Annesiyle oda kavgası yapan Aydın, "Annem kendi odasını başta bize vermek istemedi ama sonra bana hak verdi. Annemin odasını aldıktan sonra bir yıl o şekilde yaşadık. Ben annemle oda kavgası yüzünden dargın yaşamadım. Başka meselelerden dolayı öyle yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

Şüpheli oğul Aydın, "Annem gece giderdi gündüz gelirdi. Bazen bir hafta olmazdı. Bu yüzden şüphelenmedim. Düşüp kalktığı bir erkek vardı. İsmi Fehmi Çılbır'dı. Altınları da onun evinden çıktı. Annem ortadan kaybolduktan sonra kardeşim Cemile annemin parasını çekmiş..." iddiasıyla herkesi şaşırttı. Ayrıca Musaoğlu'nun annesi hakkında da kayıp başvurusunda bulunmadığı da ortaya çıkmıştı.

İTİRAF EDİNCE "DİLİM SÜRÇTÜ" DEDİ!

Hatice Musaoğlu kaybolduğunda Aydın'ın teyzesi Aydın'ı suçladığı için Müge Anlı canlı yayında Aydın'a "Teyzenin ne çıkarı olabilir ki neden öyle yaptı?" sorusunu sormuştu. Bu soruya Aydın da "Geriye dönemiyorum. Geçmiş olduğundan unutuldu. Biz benim çocuğum doğduğunda dayıma giderdik. Dayımın eşi yengem annemi arama ekibine katıldıktan sonra biz koptuk." demişti. Anlı ise "Ne güzel işte sen de katılsaydın." dedi. Aydın da "Beni suçluyor. Başka bir şeyler de var. Dayımın hanımı 'Ben ölmeden önce bu kapıyı kapattıracağım' demiş." cevabını vermişti.

Müge Anlı ise "Anneni öldürdüğün için" cümlesini kurunca Aydın'ın ağzından itirafı aldı. Aydın "Hayır annemi öldürmeden önce de söylüyordu." deyince gerçek ortaya çıkmıştı. Aydın, "Dilim sürçtü" diyerek kendini kurtarmaya çalışmıştı.

MÜGE ANLI'YA SİNİRLENDİ

Sonraki yaın gününde ise Aydın Musaoğlu, Müge Anlı'nın üzerine gitmesine çok sinirlendi. "Benim üstüme atıyorlar" diyen Aydın, Anlı'ya "Siz kadın erkek ayrımı mı yapıyorsunuz?" sorusuyla çıkıştı. Müge Anlı da kardeşi Cemile'yi suçlayan Aydın'ın bu sorusuna "Cemile felç geçirmiş ve menenjit olmuş. Kendi hakkını savunacak durumda bile değil. Anneni nasıl öldürsün?" yanıtını verdi. Aydın'ı iyice köşeye sıkıştırdı.