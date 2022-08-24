Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin senaristliği Kerem Deren ve Pınar Bulut'a ait. Film, 13 Ekim 2017'de vizyona girdi. Peki Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...
Cingöz Recai seneler sonra yeni bir soygun için ortaya çıkar. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek gizli hedefine yaklaşmaya başlar. Senelerdir peşinde olduğu, kin güttüğü Hayalet artık onun oldukça yakınındadır.
Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
Meryem Uzerli - Göze
Musa Uzunlar - Hayalet
Fatih Artman - Eren
Algı Eke - Hülya
Ushan Çakır - Arsen
Selim Bayraktar - Adil
Hakan Boyav - Ayıboğan
Serkan Keskin - Sadri
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