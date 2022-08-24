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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?

24.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nin yer aldığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin senaryosu, Peyami Safa'nın eserinden uyarlandı. Filmin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Üzerli gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin senaristliği Kerem Deren ve Pınar Bulut'a ait. Film, 13 Ekim 2017'de vizyona girdi. Peki Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...

CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU NEDİR?

Cingöz Recai seneler sonra yeni bir soygun için ortaya çıkar. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek gizli hedefine yaklaşmaya başlar. Senelerdir peşinde olduğu, kin güttüğü Hayalet artık onun oldukça yakınındadır.

CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
Meryem Uzerli - Göze
Musa Uzunlar - Hayalet
Fatih Artman - Eren
Algı Eke - Hülya
Ushan Çakır - Arsen
Selim Bayraktar - Adil
Hakan Boyav - Ayıboğan
Serkan Keskin - Sadri

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Kenan İmirzalıoğlu cingöz recai
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