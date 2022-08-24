Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin senaristliği Kerem Deren ve Pınar Bulut'a ait. Film, 13 Ekim 2017'de vizyona girdi. Peki Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...

CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU NEDİR?

Cingöz Recai seneler sonra yeni bir soygun için ortaya çıkar. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek gizli hedefine yaklaşmaya başlar. Senelerdir peşinde olduğu, kin güttüğü Hayalet artık onun oldukça yakınındadır.

CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai

Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

Meryem Uzerli - Göze

Musa Uzunlar - Hayalet

Fatih Artman - Eren

Algı Eke - Hülya

Ushan Çakır - Arsen

Selim Bayraktar - Adil

Hakan Boyav - Ayıboğan

Serkan Keskin - Sadri

