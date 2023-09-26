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Çinli araştırmacılara konu olmuştu! Defne Samyeli'nin son pozlarına beğeni yağdı

26.09.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine adım adan Defne Samyeli son olarak Çinli araştırmacılara konu olduğu haberleriyle gündeme geldi. İki çocuk annesi Samyeli, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı.

Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli’nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Defne Samyeli, ise konu hakkında şunlar söylemişti;

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'Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu.'

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Fit hali ve düzgün fiziği ile sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki Defne Samyeli, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

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Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Samyeli kaldığı otelin balkonunda çekilen karelerini peş peşe takipçileri ile paylaştı.

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Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Defne Samyeli'ye sosyal medyada; 'Sen bu dünyadan değilsin', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Çok güzelsin', 'Mükemmel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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