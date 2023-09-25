Fiyatı 5596 TL'ye düştü! Merrell'ın su geçirmez ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

Merrell doğa tutkunlarına, macera severlere ve günlük hayatta rahatlık arayanlara yönelik kaliteli ürünler sunan öncü bir outdoor markası. Outdoor ürünlerinin yanı sıra ayakkabı sektöründeki bilgi ve uzmanlığını su geçirmez ayakkabılarında da gösteren Merrell, nemli ve sulu zeminlerde maksimum koruma sağlayan ayakkabılarıyla kullanıcılarına ultra konfor vadediyor. Merrell kalitesiyle tanışmak isterseniz markanın sevilen MOAV 3 GTX modelinde harika bir indirim var! Sizin için indirimdeki o modeli inceledik.

MERRELL MOAB 3 GTX Ayakkabı

Merrell MOAB 3 GTX Ayakkabı, doğa keşiflerinde vazgeçilmeziniz olacak. Bu ayakkabı su geçirmez GORE-TEX membranı sayesinde ayaklarınızı yağmur, sıçramalar ve sulu zeminlerden korurken aynı zamanda nefes alabilen yapısıyla da gün boyu rahatlık sunuyor. Dayanıklı yapısı ve Vibram MegaGrip tabanı ile her türlü zorlu araziye üstün bir tutuş sağlıyor. Aynı zamanda M Select FRESH teknolojisi sayesinde kötü koku oluşumunu önleyerek ayaklarınızı ferah tutuyor. MOAB 3 GTX ayağınızı tamamen saran ve mükemmel bir uyum sağlayan Merrell Air Cushion teknolojisiyle birlikte geliyor. Doğa severler için vazgeçilmez bir seçenek olan MOAB 3 GTX Ayakkabı Kadın, stil, dayanıklılık ve su geçirmezlik konusunda harika bir kombinasyon sunuyor.

Bu içerik 25 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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