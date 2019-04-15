Bilim insanları maymunlara insan beyninden gen aktardı

Çinli bilim insanları maymunlarda bulunan insanlara özgü MCPH1 genini değiştirmeyi başardı. Araştırma sonunda maymunların beyinlerinin geliştiği ve tıpkı insanlara benzer hafıza sinyallerine sahip oldukları gözlendi. Ayrıca söz konusu maymunların kısa süreli hafızalarının, normal türlere göre geliştiği belirtildi.

Araştırma ekibi MCPH1 genini değiştirerek toplam 11 maymuna adapte ettiği ifade edildi. Gen değişikliğine uğrayan maymunların daha pratik şekilde hareket ettiği ve uzun vadede insana özgü hareketleri daha rahat kopyalayabildiği açıklandı. Çinli bilim insanlarının söz konusu maymunları bazı hastalıklar için yapılan araştırmalarda kullanacakları belirtildi.

Araştırmaya bazı bilim insanları ise karşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan MIT'de görevli genetik araştırmacısı James Sikela, bu tarz deneylerin önlem alınmadan yapılmaması gerektiğini belirterek "Maymunların genetiğini değiştirmek beyin gelişimiyle alakalı ve çok riskli ve uzun bir yol." dedi.

