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Cinnet getirip kendini, eşini ve kızını yakmıştı! Olayın ayrıntıları ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 18.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ergani'de cinnet getirip Can Yılmaz'ın (35) kendini, eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep Yılmaz'ı benzin dökerek ateşe verdiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Cinnet getirip kendini, eşini ve kızını yakmıştı! Olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ergani ilçesi Azize Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2'NCİ KATTAN ATLADI

Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Tartışmanın ardından eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Güllü Yılmaz'ın, kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktığı belirtildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Can Yılmaz ile kızı Zeynep'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

P0LİS KORUMASI ALTINA ALINDILAR

Bu arada, Can Yılmaz'ın yaşları küçük diğer 2 çocuğunun olay öncesi ekmek almak için markete gittikleri belirtildi. Olayın ardından kardeşlerin polis ekiplerince koruma altına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ergani Cinnet

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