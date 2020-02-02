'Cinsel hayatım yok' diyen Deniz Akkaya eski kocasına çattı

Model Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu. Deniz Akkaya, verdiği bir söyleşide cinsel hayatının olmadığını belirterek "Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" dedi.

Akkaya açıklamasının devamında ise "Kaslı bir vücuda sahip olmak için önünüzde üç engel var. Şeker, alkol ve erkek arkadaş... Benim bedenimle en mutlu olduğum zamanlar hep yalnız olduğum zamanlar" diyerek herkesi şaşırttı. Bu açıklamalardan sonra kendisine gelen yorumları sosyal medyadan paylaşan Akkaya bir yoruma ise şu yanıtı verdi:

"Ben halimden çok memnunum. Benim yetiştirdiğim şahane bir evladım var. Öyle kolay değildir tek başına evlat yetiştirmek. Ancak yaşayanlar bilir hele de yakandan düşmeyen bir de zarar odaklı bir baba ile dile kolay bir baba ile uğraşırken... Çocuklar ilgi, alaka ve çok sevgi ister ve bunları bakıcılar veremez."

Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin'e çatması ise herkesi şaşırttı.

