Cinsel hayatınızı canlandırmak için yemeniz gereken tek besin var
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
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24.07.2018 11:25 | Son Güncelleme
İlişki sitesi Skout'un yaptığı ankete göre peynir sevenlerin ve düzenli olarak tüketenlerin aktif bir cinsel hayatı var!
Skout'un gerçekleştirdiği ankete 4600 kişi katıldı. Ankete katılanlara göre; peynirli tostu sevenler ve gerçek anlamda düşkün olanların ayda en az 1 kere cinsel ilişki yaşadığı ortaya kondu.
Cinsel hayatın yanı sıra peynirli tost sevenler seyahat etmeyi de çok seviyor. Bu tipler, oldukça maceracı bir hayatın hayalini kuruyorlar.
Çikolatanın cinsel hayata olumlu etkisini birçok insan duymuştur ancak yapılan anket sonucu peynirin çikolatadan çok daha etkili olduğu söyleniyor.
Yapılan bilimsel araştırmalar cinselliğin faydalarını şu şekilde ortaya koyuyor; 30 dakika seks yaparak en az 85 kalori yakılabiliyor. Yani zayıflamaya karşı güçlü bir etkisi var.
42 kez 30’ar dakika seks yapmak 3570 kalori yakmaya, ki bu da bir kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu kaloriyi yakmak için başka yol da bir saatte yaklaşık 2,5 kilometre katetmekten geçiyor.
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