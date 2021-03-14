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Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği film 365 Gün, 6 dalda aday oldu

14.03.2021 01:42 | Son Güncelleme:
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Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği film 365 Gün, 6 dalda aday oldu

Yılın en kötülerini belirleyen Razzie Ödülleri'nin adayları açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar Ödülleri’nin adaylarından önce açıklanan Razzie Ödülleri adayları arasında sürpriz isimler de var. Bu yılın en çok adaylık alan filmleri Netflix yapımı 365 Gün ve Robert Downey Jr.'ın yer aldığı Dolittle oldu.

Her sene olduğu gibi, bir önceki yılın en kötü filmlerini belirleyen ve hatta ödül veren Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için adaylar açıklandı.

Bu yılın lider filmleri, her biri altı adaylık kazanan Netflix filmi 365 Gün ve Oscar ödüllü Robert Downey Jr.'ın başrolünü üstlendiği Dolittle oldu. Her iki film de, en kötü film adaylığının yanı sıra, en kötü erkek oyuncu, en kötü senaryo ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer aldı.

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Pek çok adaylık kazanan diğer filmler arasında Sia’nın "Music"i, Ron Howard’ın "Hillbilly Elegy"si ve Blumhouse korku filmi "Fantasy Island" yer alıyor. 2021 Razzie Ödülleri'nin kazananları 24 Nisan'da açıklanacak.

Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) Adayları

En Kötü Film

365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.- Dolittle
Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof
Michele Morrone - 365 Days
Adam Sandler – Hubie Halloween
David Spade – The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
Kate Hudson – Music
Lauren Lapkus – The Wrong Missy
Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
Rudy Giuliani (As “Himself”) Borat, Subsequent Movie-Film
Shia LeBeouf – The Tax Collector
Arnold Schwarzenegger – Iron Mask
Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy
Lucy Hale – Fantasy Island
Maggie Q – Fantasy Island
Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
Maddie Ziegler – Music

En Kötü İkili

Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Yes, That Really IS Rudy Giuliani!)
Borat Subsequent Movie-Film
Robert Downey Jr. & Berbat Galler Aksanı – Doolittle
Harrison Ford & Berbat CGI Arkadaşı “Dog” – Call of the Wild
Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
Adam Sandler & Sinir Yapan Sesi – Hubie Halloween

En Kötü Yönetmen

Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies
Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
Stephen Gaghan – Dolittle
Ron Howard – Hillbilly Elegy
Sia – Music

En Kötü Senaryo

365 Days
All 3 Barbie & Kendra Movies
Dolittle
Fantasy Island
Hillbilly Elegy

En Kötü Devam ya da Yeniden Çevrim

365 Days (Fifty Shades of Grey'in Polonya Versiyonu)
Dolittle
Fantasy Island
Hubie Halloween
Wonder Woman 1984

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Robert Downey Jr.
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