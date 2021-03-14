Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği film 365 Gün, 6 dalda aday oldu

Her sene olduğu gibi, bir önceki yılın en kötü filmlerini belirleyen ve hatta ödül veren Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için adaylar açıklandı.

Bu yılın lider filmleri, her biri altı adaylık kazanan Netflix filmi 365 Gün ve Oscar ödüllü Robert Downey Jr.'ın başrolünü üstlendiği Dolittle oldu. Her iki film de, en kötü film adaylığının yanı sıra, en kötü erkek oyuncu, en kötü senaryo ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer aldı.

Pek çok adaylık kazanan diğer filmler arasında Sia’nın "Music"i, Ron Howard’ın "Hillbilly Elegy"si ve Blumhouse korku filmi "Fantasy Island" yer alıyor. 2021 Razzie Ödülleri'nin kazananları 24 Nisan'da açıklanacak.

Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) Adayları

En Kötü Film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.- Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof

Michele Morrone - 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days