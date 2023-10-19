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Cinsel ilişki itirafından sonra bomba bir itiraf daha! Britney Spears, Justin Timberlake açıklamasıyla gündemde

19.10.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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'Popun Prensesi' Britney Spears, Justin Timberlake ile 2000'li yılların başına damga vuran ilişkisiyle ilgili şoke eden bir itirafta bulundu. Kitabından çeşitli seks itiraflarına yer verdiği için sorunlar yaşayan şarkıcı yine olay oldu.

Britney Spears, 'The Woman in Me' adlı kitabıyla gündemde. Şarkıcı kitabın içinde bahsettiği bazı ünlü isimlerle ilgili cinsellik itirafları yüzünden kitabının ambargoyla karşılaşması gibi sorunlar yaşadıktan sonra kitabını yayınladı.

1999-2002 yılları arasında aşk yaşadığı Justin Timberlake ile ilişkisine dair şoke eden bir itirafta bulundu.

19 yaşındayken Timberlake'den hamile kaldığını söyleyen Spears, sevgilisinin baba olmak istemediğini söylemesi üzerine kürtaj olmak zorunda kaldığını açıkladı.

Şarkıcı "Justin'i çok seviyordum. Her zaman bir gün birlikte bir aile kuracağımızı düşünmüştüm. Hamile kalmam, sadece bu hayalimi beklediğimden çok daha erkene çekmiş olacaktı" dedi.

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"BENİM KARARIM OLSAYDI..."

Kitabında içini döken Spears "Eminim insanlar bunun için benden nefret edecek ama bebeği doğurmamayı kabul ettim. Bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer sadece benim kararım olsaydı, asla kürtaj olmazdım. Ama Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki..." dedi.

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