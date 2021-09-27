Cinsel ilişki yanıtıyla şoke eden fenomenden olay paylaşım!

Takipçisinin, ''Aynı anda iki kişiyle ilişkiye girdim ve hamileyim. Çocuk hangisinden bilmiyorum" itirafına verdiği "Umarım yakışıklı olandandır'' yanıtıyla şoke eden fenomen Duru Önver, bu defa YouTube hesabından paylaştığı videoyla şaşırttı.

YALNIZCA SEKS İÇİN BİRLİKTELİK

Ünlü sunucu Uğur Önver'in sosyal medya fenomeni kızı Duru Önver, YouTube hesabından paylaştığı ''10 F Boy Tipi'' videosuyla adından söz ettirdi. Önver'in, yalnızca seks amacıyla yürütülen ilişkileri anlattığı videosuna yorum yağarken, genç fenomenin ''O erkekler, sizinle yalnızca belli bir çıkar için birlikte olurlar'' cümlesi dikkat çekti. Önver, bazı erkeklerin özellikle burçlarını bahane ederek her türlü cinsel fanteziyi kendilerine hak gördüklerini ve kızların buna asla kanmaması gerektiğini belirtti.

''17 YAŞ BÜYÜK HOCAMLA AŞK YAŞIYORUM''

Takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen yıldız, bir takipçisinin yaptığı ''Kendimden 17 yaş büyük hocamla aşk yaşadım. Evli sanıyordum ama değilmiş'' itirafına, ''Evli sanıyordun ama değilmiş. Şu an evli olmaması harika bir bonus. Çoğu kişinin hayalini yaşıyorsun. Çoğu kişi hocasına aşık ve sen bunu gerçekleştiriyorsun. Değerini bil ve günlerinin tadını çıkar'' yanıtını vermişti.

''HOŞLANDIĞIM ÇOCUĞUN ABİSİYLE YATTIM''

Duru Önver'in bir başka takipçisi ise ''Hoşlandığım çocuğu elde edemeyince abisiyle yattım'' diyerek şaşkına çevirmişti. Önver, bu itirafa ağlama taklidi yaparak karşılık vermişti.

Duru Önver, yalnızca cinsel ilişki itiraflarıyla değil, cesur pozlarıyla da büyük ilgi görüyor. Önver'in, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



