TREND

Cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 27.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiye girmeyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Öfkeli kadın bu davranışı sebebiyle tutuklandı.

Cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Kız arkadaşından dayak yiyen adam, Rebecca'yı polise şikayet etti.

Şikayetin ardından Rebecca tutuklandı. Polis kayıtlarında Rebecca'nın aynı suçtan 14 ay önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamada, Rebecca'nın erkek arkadaşı uyuduğu sırada odasına girdiği ve ardından cinsel ilişkiye girmek istediği fakat bu isteğin erkek arkadaşı tarafından geri çevrildiği ve bunun üzerine kadının, erkek arkadaşını dövmeye başladığı söylendi.

Mahkeme, Rebecca için koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı verdi.

Tutuklanan kadın 100 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Oyunda mikrofon açık kaldı, tecavüz ortaya çıktıOyunda mikrofon açık kaldı, tecavüz ortaya çıktı
Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek arkadaş dayak cinsel ilişki Rebecca Lynn Phelps abd Florida

En Çok Okunan Trend Haberler

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Kim Kardashian'dan seks kasedi itirafı

Kim Kardashian'dan seks kasedi itirafı

Model Dilara Karakuş: Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık

Model Dilara Karakuş: Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık

Jet hızında boşanan ünlüler

Jet hızında boşanan ünlüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada yangın görmek ne demek? Yangın ile ilgili rüya tabirleri!

Rüyada yangın görmek ne anlama gelir?

Rüyada tavuk görmek ne demek? Tavuk ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir?

Rüyada deniz görmek ne demektir, ne anlama gelir?

Rüyada deniz görmek ne demektir, ne anlama gelir?

Playstation oyunu sırasında mikrofon açık kaldı, tecavüz ortaya çıktı

Oyunda mikrofon açık kaldı, tecavüz ortaya çıktı

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 2 gencin sokakta oynaması güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Rastlantının böylesi! Kamera o anlarda kayıttaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.