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Cinsel istismar suçuna 100 kırbaç cezası

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

Endonezya'da üvey kızıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen babaya ve reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı anlaşılan bir kişiye 100 kırbaç cezası verildi.

Cinsel istismar suçuna 100 kırbaç cezası

Endonezya'da üvey kızı ve reşit olmayan bir kıza cinsel istismar uyguladığı tespit edilen 2 kişiye Şeriat kuralları gereği 100 kırbaç cezası verildi.

Ülkenin Aceh kentinde gerçekleştirilen kırbaç cezası sırasında bir kişi 5 kırbaç darbesinin ardından acıya dayanamadığını söyledi ve cezanın infazı bir gün süre ile ertelendi.

Doktorların, '95 kırbaç darbesine dayanabilir' raporunun ardından cezanın infazı ertesi gün kaldığı yerden devam etti.

Kırbaç cezası alan diğer kişinin infaz sırasında itiraz etmediği belirtildi.

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Kırbaç cezası alan iki kişinin 2018 yılının ilk zamanlarında suç üstü yakalandığı ve beş yıl hapse mahkum edildiği rapor edildi.

Endonezya'nın genellikle Sumatra Adası'nda ağır ve yüz kızartıcı suçlar için 100 kırbaç cezası veriliyor.

Kırbaç cezasının infazı halkın rahatlıkla izleyebileceği meydanlarda düzenleniyor.

Endonezya'da 18 yaşına giren bireyler reşit olarak sayılıyor ve 16 yaşındaki bireylerin de ailelerinin onayı halinde evlenmesine izin veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Endonezya kırbaç

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