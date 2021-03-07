Cinsel organını markette anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki sitede oturan Nesrin Ş., dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki oğluyla markete gitti. Markette dolaştıkları sırada yanlarına yaklaşan bir erkek, iddiaya göre cinsel organını çıkarıp anne ve oğluna gösterdi. Nesrin Ş.'nin bağırması üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak, uzaklaştı. Anne Nesrin Ş., kendisi ve oğlunu şoke eden olayın ardından eşi Niyazi Ş.'ye durumu bildirerek, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmada şüphelinin M.G. (65) olduğu belirlendi. M.G. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen M.G., serbest bırakıldı. PARKTA GÖRÜNCE DARBETTİLER Bugün saat 15.30 sıralarında oturdukları sitenin önündeki parka eşi Niyazi Ş. ile çocuğunu götüren Nesrin Ş., M.G.'nin parkın yakınlarında olduğunu fark etti. Niyazi ve Nesrin Ş. çiftinin yanı sıra durumdan haberdar olan diğer site sakinleri de M.G.'ye marketteki taciz nedeniyle tepki gösterdi. M.G., olay sırasında alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Site sakinleri M.G.'ye tepki gösterip, darbetti. Daha sonra durum polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, M.G.'yi gözaltına alıp, Belek Polis Merkezi'ne götürdü. Niyazi ve Nesrin Ş. ile site sakinleri M.G.'den şikayetçi olduklarını söyledi.

Emanet köpeğe cinsel istismar! İğrenç olay için istenen ceza belli oldu "GÖRÜNTÜLER OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞ" Niyazi Ş., "Olay dün meydana geldi. Eşimle çocuğum markette alışveriş yaparken etraflarında birinin dolandığını fark etmiş. Bu görüntülerde (marketin güvenlik kamerası) de sabit. Eşim tedirgin olunca çocuğumu yanına çekip şahsa market içerisinde geçmesi için yol vermiş. Bu sırada az ileriye giden şahıs montunun önünü açarak cinsel organını oğluma göstermiş. Eşim o tarafa döndüğünde eşim de görmüş. Bunun üzerine şikayetçi olduk. Gözaltına alındı. Bugün de evimin 10 metre mesafesindeki çocuk parkında aynı şahsı gördüm. Gayet rahat bir şekilde selam verdi. Alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptığını söyledi. Çocuğum hala o parkta oyun oynuyor. Şahsın gayet rahat davranması beni tedirgin etti. Ben ve komşularımız sitede oturan herkes şahsa tepki gösterdi. Şahsın evimize çok yakın oturmasından ve bize bunun bilgisi verilmemesi bizi tedirgin etti. Serbest bırakılmasına diyecek bir şey yok. Görüntüler olmasına rağmen serbest bırakılmış. Şahıs kendisi de yaptığını inkar etmiyor. Şahıs şu an serbest. Yargıdan adalet bekliyoruz" dedi.