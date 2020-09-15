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Cinsel organını paylaşan Chris Evans krizi fırsata çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Chris Evans, alay konusu edilmesinin ardından ilk kez mesaj verdi ve dikkatlerin üzerinde toplanmasını fırsata çevirdi.

Cinsel organını paylaşan Chris Evans krizi fırsata çevirdi

Avengers serisinin ünlü aktörü Chris Evans, Instagram'daki hikaye bölümünde yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşmasından sonra sessizliğini ilk kez bozdu.

Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı, takipçileriyle Heads Up oyununu oynarken hikayesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi atlayınca cinsel organının fotoğrafı ifşa olmuştu.

Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

39 yaşındaki aktör, hatasını fark edip fotoğrafı hemen silse de 6 milyon takipçili hesabında görenler affetmemiş ve fotoğraf kısa sürede internette yayılmıştı.

Fotoğrafıyla alay konusu edilen Evans, Twitter sayfasında, “Şimdi sizin dikkatinizi çekiyorum. 3 Kasım’da oy verin!” notunu yazdı. Çıplak fotoğraf konusuyla dikkatleri üzerinde toplamasını siyasi bir çağrı için fırsata çeviren Evans’ın bu tutumu onu tanıyanlar için şaşırtıcı olmadı. Zira Evans, yıl boyunca hayranlarını politik olarak aktif olmaya teşvik etmesiyle biliniyor. Hatta her iki partiden de seçilmiş liderlere seçmenlerle bağlantı kurma şansı veren A Starting Point (A Başlangıç ​​Noktası) adlı bir web sitesi bile kurdu.

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