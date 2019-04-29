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Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 29.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı mastürbasyon videosu olay oldu! Durmaz kendisine gelen eleştirilerin ardından bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha

Fenomen Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından cinsel organını gösterdiği ve uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızdı.

Bu skandalın ardından bir açıklama yapan Durmaz açıklamasında, "Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek isterken şehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorum ki, yanlışıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumda mağdur olmam sebebiyle, mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kerimcan Durmaz'dan Instagram'daki skandal videoyla ilgili açıklama! 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu...'Kerimcan Durmaz'dan Instagram'daki skandal videoyla ilgili açıklama! 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu...'

Kerimcan Durmaz'ın skandal videosunun ardından ünlü isimlerden eleştiri yağarken Durmaz 2. açıklamayı yapmak zorunda kaldı.

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Durmaz açıklamasında "Yaptığım işi ve özel hayatımı acımasızca eleştiren ve kişilik haklarıma saldırıda bulunan sanat camiasından olan kişiler başta olmak üzere tüm kanuna aykırı hareket eden üçüncü kişiler hakkında tüm yasal yollara başvuracağımı saygı ile bildiririm” dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adam zaten ŞEHVEN diye belirtmiş :)
bir senin masturbasyonun kaldı haber yapılacak
ya arkadaş sen ne iş yapıyorsun ki ? yaptıgın işe göre videolar atılıyor sana sen bir ibnesin taksiciye şuna buna yavşadaıpın videoların yok mu kalkıpta burada acıtasyon yapmaaaaaaaa.... bir de kişilik haklarından bahsediyor
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